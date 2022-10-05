Центральный банк Узбекистана за три месяца направил предупреждения 15 коммерческим банкам касательно жалоб клиентов в социальных сетях, сообщила пресс-служба регулятора.

В июле-сентябре ЦБ обнаружил следующие жалобы на банковское обслуживание

банкомат не выдал наличные, хотя с карты были списаны деньги;

проблемы с получением пособий через карты;

деньги, переведённые через мобильное приложение, не поступают на счета получателей;

снятие с карты платежей, несмотря на полное погашение кредита;

звонки от сотрудников банков касательно поручительства по кредитам, о котором клиент не знает;

сумма, сконвертированная через мобильное приложение банка и переведённая на другую карту, не видна;

невыплата кешбэка в связи с досрочным погашением кредита.

В результате Центробанк отправил банкам 31 предписание для проверки указанных случаев и принятия необходимых мер.

Оповещения получили Anorbank, «Давр-банк», Universalbank, Hamkorbank, Tenge Bank, Народный банк, банк «Ипак йули», Infinbank, Turonbank, «Кишлок курилиш банк», НБУ, «Капиталбанк», «Узпромстройбанк», «Алокабанк» и Asia Alliance Bank, говорится в сообщении.

По данным регулятора, банки устранили недостатки и проинформировали об этом клиентов. Некоторые банки выпустили разъяснения на своих официальных сайтах и ресурсах.

В ЦБ напомнили, что госучреждения и организации должны рассматривать жалобы и обращения в срок от 15 дней до месяца.