Эксперты Всемирного банка опубликовали обновлённый Индекс качества государственного управления (World Governance Indicators, WGI) за 2021 год. Согласно расчётам, показатели страны по всем шести компонентам улучшились после ухудшения в 2020 году.





Индекс WGI делится на шесть разделов: «подотчётность», «политическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «качество регулирования», «верховенство закона» и «контроль над коррупцией». Сводного индекса как такового нет — лишь данные по этим компонентам. Всемирный банк самостоятельно не готовит рейтинг по странам по этому индексу.

Показатель качества регулирования оценивает способность правительства «вырабатывать и реализовывать эффективное регулирование, способствующее развитию частного сектора». Индикатор учитывает множество показателей из разных источников, в частности, организацию рынка и конкуренции (из индекса политической трансформации, который рассчитывает Фонд Бертельсмана в Берлине), уровень недобросовестной конкуренции, контроль над ценами, дискриминационные тарифы и налоги, избыточный протекционизм (их оценивает Economist Intelligence Unit в Лондоне), противоречивость налоговой системы и регуляторное бремя (по оценке Global Insight), инвестиционную и финансовую свободу (данные индекса экономической свободы от фонда «Наследие» в США), правоприменительную практику (по оценке The World Justice Project) и т. д.

При подготовке индекса учитываются и другие оценки, в частности, от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного экономического форума, пишет РБК. Все эти данные приводятся к общему виду, а сам регуляторный показатель может колебаться от значения -2,5 (худшее) до 2,5 (лучшее). Нейтральный уровень — 0.

«Оценка Узбекистана в этом рейтинге — важный фактор формирования положительного имиджа страны в международном сообществе», — отметили в Министерстве юстиции Узбекистана.

Всего при формировании показателей качества управления используется 30 источников информации. В отличие от прошлого года для расчёта показателей Узбекистана использовались 16 источников информации.

Эффективность правительства





По показателю «Эффективность правительства» Узбекистан занял 116-е место среди 208 стран, улучшив предыдущий результат на 22 позиции.

Эффективность правительства отражает восприятие качества государственных услуг, государственной службы и степени её независимости от политического давления, качества разработки и реализации политики, а также доверия к приверженности правительства такой политике.

Индикатор по Узбекистану по-прежнему находится в отрицательной зоне (-0,20), но это лучший показатель с 1996 года (за всю историю изучения). С 2016 года показатель постепенно улучшался и достиг наилучшего результата по итогам 2021 года. Исключение — 2020 год, когда произошёл небольшой спад во время пандемии.

Представление о положении Узбекистана в сравнении с другими странами дает его ранг, также рассчитываемый Всемирным банком. У Узбекистана он составляет 44,7%, то есть у 44,7% стран уровень эффективности правительства хуже, чем у Узбекистана. Годом ранее показатель был намного ниже — 34,1%.

Для сравнения, по итогам 2021 года у Сингапура, который традиционно получает лучшие оценки в рейтингах, ранг составил 100% (то есть Сингапур входит в лучшие страны с точки зрения эффективности правительства).

Политическая стабильность и отсутствие насилия





По этому показателю Узбекистан улучшил свой результат на 19 позиций — до 130-го места.

При этом сам индикатор остался в отрицательной зоне (-0,24), хотя стал лучше, чем годом ранее (-0,43%). Этот показатель постоянно меняется в лучшую или худшую сторону.

Ранг также увеличился с 31,6% до 39,2%.

Гласность и подотчётность





По показателю «Гласность и подотчётность», отражающему свободу выборов, выражения мнений, собраний и СМИ, Узбекистан поднялся на 12 строк — до 182-го места. Индикатор составил -1,40, что является лучшим результатом с 2010 года.

При этом ранг остаётся одним из самых низких — 12,56%, то есть только у 12,56% стран уровень гласности и подотчётности хуже, чем в Узбекистане.

Качество регулирования





Качество регулирования (отражает способность правительства формулировать и реализовывать разумную политику и правила, которые позволяют и способствуют развитию частного сектора) улучшилось. По итогам 2021 года страна поднялась на 33 позиции — до 144-го места.

Индикатор находится в отрицательной зоне (-0,58%), но это лучший результат с 1996 года. Ранг составил 31,25% против 14,4% в прошлом году.

Верховенство закона





Индикатор «верховенство закона» (отражает восприятие того, насколько качественно исполняются соглашения, соблюдаются имущественные права, работают полиция и суды, а также оценивает вероятность преступлений и насилия) улучшился с -1,08 до -0,89.

Это позволило стране подняться на 168-е место (+13 позиций). Ранг составил 19,7%.

Контроль над коррупцией





Этот показатель отражает восприятие того, в какой степени государственная власть используется для личной выгоды политиков, включая как мелкие, так и крупные формы коррупции, а также «захват» государства элитами и частными интересами.

Результат страны по этому показателю улучшился на 15 пунктов — до 161-го места. Индикатор повысился с -1,05 до -0,81, а ранг — до 23%.

Минюст напоминает, что в целях повышения качества нормотворчества был внедрён институт оценки регулирующего воздействия. Расширены виды правовой экспертизы за счёт антикоррупционной и гендерно-правовой экспертизы.

По данным министерства, за последние несколько лет методом «регуляторной гильотины» было аннулировано более 4000 документов, утративших актуальность. В результате действующее законодательство было сокращено на 10%.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы в числе ключевых задач определено снижение регулятивной нагрузки, сокращение количества актов законодательства, систематизация нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность государственных органов.

Кроме того, ведется кодификация актов законодательства. В частности, приняты законы «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», объединивший 3 закона и более 50 подзаконных актов, и «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах», в связи с чем отменено более 100 нормативно-правовых актов.

Для сокращения бюрократии подготовлен проект Предпринимательского кодекса, он предусматривает сокращение количества фактических проверок в сфере предпринимательской деятельности в 2 раза.

В Минюсте подчеркнули, что улучшение позиций страны по показателю «Эффективность работы правительства» можно связать с административными реформами.