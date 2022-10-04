Тридцать третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 7 октября. Решение об этом было принято на заседании кенгаша верхней палаты парламента под председательством главы Сената Танзилы Нарбаевой во вторник.

Ожидается, что сенаторы рассмотрят закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и новую редакцию закона «О стандартизации».

Кроме того, планируется одобрение поправок в законы «О наименованиях географических объектов», «О государственном пенсионном обеспечении граждан» и другие.

Члены Сената также обсудят результаты изучения работы по обеспечению занятости населения в Каракалпакстане и Хорезмской области и заслушают отчёт хокима Ферганской области о реализации инвестиционных проектов и развитии предпринимательства.

Среди других вопросов на повестке дня — обсуждение результатов двух парламентских запросов, направленных в Кабинет министров, об исполнении программ локализации в промышленности и об обеспечении экологической стабильности и внедрении инновационных технологий в регионе Приаралья.