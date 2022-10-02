174 человека погибли и более 100 были ранены в результате давки на футбольном стадионе «Канджурахан» в городе Маланг в провинции Восточная Ява в Индонезии субботним вечером, сообщает Al Jazeera.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо. В своём послании он «выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Трагедия произошла после матча, в котором клуб «Арема» проиграл команде «Персебая» со счётом 3:2. Болельщики первого клуба выбежали на поле. Полицейские применили против них слезоточивый газ, что вызвало панику, и люди начали бежать к выходу. Многие потеряли сознание. На месте скончалось 34 человека, включая 2 полицейских.

Пострадавшие размещены в восьми больницах. Число умерших на 9:30 утра по местному времени составляло 158, а уже в 10:30 оно достигло 174. Среди них есть пятилетний мальчик.

Стадион вмещает 42 тысячи человек. По данным властей, все билеты на матч были распроданы. В полиции заявили, что на поле выбежали 3000 человек.

Президент Индонезии поручил провести тщательное расследование трагедии и остановить все футбольные матчи в стране до проверки состояния безопасности. Он выразил надежду, что подобная трагедия в стране будет последней.

Столкновения болельщиков является нередким явлением в Индонезии. Сообщается, что фанатам «Персебаи» не было разрешено покупать билеты на субботний матч из-за опасений беспорядков.

Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд сообщил, что организаторы проигнорировали рекомендации властей провести матч днём, а не поздно вечером, а также напечатать только 38 тысяч билетов, а не 42 тысячи.

Правила безопасности ФИФА запрещают использование во время матчей оружия и слезоточивого или другого газа полицией и службой охраны.