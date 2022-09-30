Утром 30 сентября в Запорожской области Украины Россия выпустила по колонне гражданских автомобилей 16 ракет, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Четыре ракеты попали в район авторынка, а также в место сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда и въезда на подконтрольную России территорию Украины. Погибло 23 человек, 28 раненых.

«Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию. Здесь нет никакой военной техники», — подчеркнул Кирилл Тимошенко.

«Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины», — пояснил глава Запорожской областной администрации Александр Старух.

Он объявил 1 октября днем траура в городе Запорожье и Запорожской области.

Фото: Zelenskiy / Telegram

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья на занятой Россией территории региона Владимир Рогов обвинил в совершении удара Вооруженные силы Украины.

«На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах. Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область», — цитирует его РИА Новости.

Владимир Рогов также заявил, что два дня назад жители Запорожской области перекрыли трассу и провели митинг, требуя дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории. После акции протеста приехали представители СБУ и полиции, которые «начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы еще очень сильно об этом пожалеют», отметил он.