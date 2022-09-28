Большинство экономик Центральной Азии, включая Узбекистан демонстрируют заметную устойчивость к геополитическому обострению, вызванному войной, которую Россия ведет в Украине. Об этом говорится в отчёте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В мае ЕБРР ожидал, что по региону Центральной Азии показатель роста ВВП составит 3,1% в 2022 году и 3,7% в 2023 году. В новом докладе прогноз пересмотрен в сторону повышения — 4,3% и 4,8% соответственно.

В Узбекистане прогноз роста экономики улучшен с 4% до 5,5% на этот год и с 5% до 6,5% на следующий. В Казахстане показатель 2022 года повышен с 2% до 3%, в Кыргызстане — с 1% до 7%, в Таджикистане — с 3% до 7%, в Туркменистане — с 6% до 7%.

По данным авторов доклада, улучшение показателей связано с тем, что Казахстан и Туркменистан сейчас получают рекордные доходы от нефти и газа благодаря повышению цен и увеличению объемов экспорта. Тогда как в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан продолжают поступать значительные денежные переводы из России, где резко возрастает спрос на услуги трудовых мигрантов. В регионе также наблюдается очень быстрый рост реальной заработной платы и государственных доходов.

«Многие государства Центральной Азии выигрывают от того, что российские домохозяйства стремятся получить в этих странах международные платежные карты и разместить там свои валютные сбережения. Тысячи русскоговорящих (из Беларуси, России и Украины) переезжают и переводят свой бизнес в Центральную Азию, пользуясь преимуществами специальных экономических зон, таких как ИТ-парк Узбекистана, созданный для привлечения „цифровых кочевников“ и экспортеров ИТ-услуг», — говорится в сообщении.

ЕБРР отмечает, что в результате столичные города региона «переживают бум на рынке недвижимости», активно развиваются гостиничный бизнес и сфера общественного питания. Казахстан и Кыргызстан также получают выгоду от реэкспорта в Россию компьютеров, бытовой техники и электроники, автозапчастей, электрических и электронных компонентов, чему во многом способствует мелкая «челночная» торговля.

Курсы региональных валют, рухнувшие после российского вторжения в Украину, в основном вернулись к довоенным значениям. Финансовые регуляторы ужесточили контроль за соблюдением законодательства, чтобы снизить риск вторичных санкций.

Самой неотложной проблемой, с которой сегодня сталкиваются все экономики Центральной Азии, является инфляция, а в чуть более длительной перспективе — расходы на обслуживание долга. Инфляция потребительских цен составляет от 10% до 16%, что выходит далеко за пределы целевых коридоров, «угрожая благополучию многих домохозяйств и подвергая риску структурные реформы и меры фискальной консолидации».

Узбекистан достиг в 2021 году впечатляющих темпов роста в 7,4% и продолжает демонстрировать исключительно высокие показатели, говорится в отчете ЕБРР. Рост экономики подпитывается резким увеличением денежных переводов из России, которые в первой половине 2022 года выросли на 96% по сравнению с аналогичным периодом год назад, указали в банке.

Что касается негативных факторов, то в июле потребительская инфляция достигла 12,3% на фоне удорожания продовольственных и сырьевых товаров. В целом, Узбекистан сохраняет очень быстрые темпы экономического развития благодаря большой численности и динамизму трудовых ресурсов, емкости внутреннего рынка, диверсификации обрабатывающих отраслей и прогрессу в проведении рыночных реформ, отметили в ЕБРР.

Как мы сообщали ранее, в обновлённом отчёте Азиатский банк развития оставил без изменений прогноз по росту экономики Узбекистана на 2022 год, но улучшил его на следующий год. Ожидания по инфляции повысились в связи с возможным повышением тарифов на энергоносители и сохраняющимися высокими ценами на импортные продукты питания.