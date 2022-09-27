Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогнозы по росту экономики Узбекистана и большинства стран Центральной Азии.

Согласно сентябрьскому обзору развития Азии, в 2022 году ожидается увеличение ВВП региона Кавказа и Центральной Азии на 3,9% (вместо предыдущего прогноза 3,6%), а в 2023 году — на 4,2% (вместо 4%).

Влияние российского вторжения в Украину на стоимость продуктов питания и энергоносителей, а также снижение денежных переводов в будущем, скорее всего, уменьшат доходы и потребление домохозяйств Узбекистана во второй половине 2022 года, считают эксперты АБР. С учётом этих неопределённостей банк сохранил прогноз роста экономики на 4% на 2022 год, при этом на 2023 год он повышен с 4,5% до 5%.





Более высокая инфляция также может отрицательно сказаться на росте, сократив реальные доходы населения. Несмотря на более высокую стоимость импортных продуктов питания, рост заработной платы и пенсий, а также либерализацию цен на зерно, инфляция замедлилась до 10,6% в первой половине 2022 года против 10,9% годом ранее. Для стабилизации цен на продовольствие власти до конца года освободили от налогов и таможенных пошлин основные продукты питания, что помогло снизить продовольственную инфляцию с 15,5% до 14,2%, отмечается в обзоре.

Инфляция по другим товарам ускорилась с 8,6% до 9%, но по услугам замедлилась с 8,4% до 6,6%, поскольку запланированное повышение тарифов на энергоресурсы было отложено. В ответ на внешнее инфляционное давление и обесценение узбекского сума по отношению к доллару США Центральный банк повысил основную ставку с 14% до 17% в марте 2022 года, впоследствии снизив ставку до 16% в июне и 15% в июле по мере стабилизации обменного курса.

Если в апрельском отчёте АБР ожидал инфляцию в 9% в 2022 году и 8% в 2023 году, то теперь прогноз ухудшен до 12% и 11% соответственно в связи с ожидаемым повышением тарифов на энергоносители во второй половине этого года и сохраняющимися высокими ценами на импортные продукты питания.

Согласно данным Госкомстата, в первом полугодии ВВП увеличился на 5,4% против 7,2% за такой же период 2021 года. Это произошло на фоне замедления роста промышленности до 5,1% и сферы услуг до 7,3%. При этом прирост в строительной отрасли ускорился до 6,2%, а в сельском хозяйстве — до 2,7%.

В августе инфляция составила 12,3% в годовом значении, цены на продовольственные товары выросли на 16,3%, непродовольственные товары — на 10,9%, услуги — 7,1%.

«Развивающаяся Азия продолжает восстанавливаться, но риски велики, — сказал главный экономист АБР Альберт Парк. — Значительный спад в мировой экономике серьёзно подорвёт спрос на экспорт из региона. Более сильное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой может привести к финансовой нестабильности. А рост в КНР сталкивается с проблемами из-за повторяющихся локдаунов и слабого сектора недвижимости».

По его словам, правительства развивающихся стран Азии должны сохранять бдительность в отношении этих рисков и предпринимать необходимые шаги для сдерживания инфляции, не препятствуя росту.

В июле Центробанк Узбекистана пересмотрел макроэкономические прогнозы на 2022 год — рост ВВП ожидается на уровне 5−5,5% годовых, тогда как в апреле прогноз был 3,5−4,5%. Инфляция прогнозируется около нижней границы коридора 12−14%.