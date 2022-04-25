После роста ВВП Узбекистана на 7,4% в прошлом году в текущем году из-за войны в Украине и её последствий таких высоких показателей уже не будет: экономика вырастет всего на 4%. Такой прогноз даёт Азиатский банк развития в обзоре перспектив Азии (Asian Development Outlook) на 2022 год. Ранее «Газета.uz» публиковала ухудшившиеся прогнозы экономического роста Узбекистана Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

На 2023 год АБР даёт прогноз роста уже на уровне 4,5%, однако неопределённая международная ситуация и возможное ухудшение эпидемиологической картины коронавируса ставят эту цифру под риск.

Ожидается, что инфляция в Узбекистане замедлится до 9% в 2022 году с 10,7% в 2021-м. В 2023 году рост инфляции может замедлиться ещё — до 8%.

Чтобы сдержать цены на продукты питания, правительство освободило от импортных пошлин основные продовольственные товары, такие как пищевые масла, мясо птицы, пшеничная мука и рис до конца года, отмечает АБР. Вместе с этим из-за сокращения денежных переводов ожидается снижение индивидуального потребления и замедление роста доходов домохозяйств.



Ожидается, что рост в промышленности Узбекистана замедлится до 5% в 2022 году — после энергичного восстановления в 2021-м, где лидерами были текстильная, пищевая и горнодобывающая промышленности. В 2023 году рост промышленного производства может составить 5,5%.

Прогнозируется, что экспорт товаров, особенно меди, золота, сельскохозяйственной продукции и продуктов нефтехимии, вырастет на 9% в текущем году.

Переход к зелёной экономике в Узбекистане предполагает:

поэтапный отказ или сокращение субсидий на ископаемое топливо государственным предприятиям;

мобилизацию частных инвестиций в зелёные технологии;

институционализацию зелёного финансирования, то есть внедрение в банковское финансирование системы экологических, социальных и корпоративных принципов управления при оценке климатических рисков финансируемых проектов.

Либерализация цен на углеводороды и сокращение субсидий госпредприятиям может усугубить инфляцию, поскольку более высокие затраты лягут и на домохозяйства, что потребует увеличения социальной защиты. Поэтому все меры должны быть увязаны и согласованны между собой: стратегия по достижению углеродной нейтральности, тарифная политика в энергетическом секторе, реформа госпредприятий и социальная защита населения.

Банковская система, в которой государственные банки владеют почти 85% активов, только начинает внедрять зелёное финансирование, предстоит внедрение экологических и социальных принципов в эту сферу. Сотрудники банков должны быть способны правильно выявлять приемлемые проекты для зелёного финансирования, отмечается в обзоре



Документ АБР также содержит общие рекомендации правительствам региона по фискальной политике для пополнения бюджета и расходованию средств.

Как и для чего собирать больше налогов

Пандемийный период увеличил госдолг и бюджетные расходы правительств, отмечают в АБР. С учётом новых глобальных рисков, роста цен на продовольствие, энергоносители и инфляцию в каждой конкретной экономике правительствам придётся увеличивать расходы, однако нужно задуматься как об их качестве, так и о налоговых поступлениях, говорится в документе.

Авторы обзора на 2022 год утверждают, что эффект от льгот и преференций имеет негативную сторону: они подрывают конкуренцию и приводят к существенному недополучению поступлений в бюджет. В то же время вызванный войной в Украине период нестабильности и рисков требует стабильного роста бюджетных доходов на возрастающие социальные обязательства.

К расходам на обеспечение продовольствием и социальные нужды добавляются и обязательства по сокращению парниковых выбросов и озеленению производств и транспорта. Заявленные цели по снижению парниковых выбросов и в целом озеленению экономики потребуют очень больших государственных расходов.

Чтобы их получить, АБР предлагает правительствам мобилизовать свои налоговые системы, подчёркивая наличие потенциала для увеличения налоговых поступлений на 3−4% ВВП.

Авторы особо подчёркивают необходимость тонкой настройки налоговой системы в каждой отдельной стране с тем, чтобы налоги и налогообложение были простыми, эффективными и справедливыми.

В документе представлена рекомендация развивать налоги на добавленную стоимость и налоги в быстрорастущем секторе цифровой экономики, а также рассмотреть возможность более справедливого налогообложения на доходы физических лиц и имущество в зависимости от уровня богатства.

НДС находится под пристальным вниманием аналитиков АБР: доходы от сбора НДС в регионе развивающейся Азии, к которому относится и Узбекистан, по-прежнему ниже, чем в других регионах, — и происходит это зачастую из-за низкой эффективности сбора.

Также отмечается потенциал повысить налоги на имущество в отношении более богатых лиц, а также активнее применять высокие экологические налоги — на ископаемое топливо и выброс загрязняющих веществ, стимулируя тем самым зелёный переход.

Повышение налогов на алкогольную и табачную продукцию, в итоге положительно сказывающееся на здоровье народонаселения и снижении расходов на здравоохранения, также рассматривается как источник повышения бюджетных поступлений, могущий обеспечить до 0,6% ВВП.

Для аккумуляции бюджетных накоплений на решение социальных задач и более активный переход к зелёной экономики АБР предлагает также усилить институциональную координацию и планирование зелёных государственных инвестиций.

Расширение государственно-частного партнёрства и кредитных гарантий поможет мобилизовать частные инвестиции в производство возобновляемой энергии и другую важную инфраструктуру, указывается в обзоре.