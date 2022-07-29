Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана за январь-июнь достиг 389,63 трлн сумов (35,27 млрд долларов), следует из предварительных данных Госкомстата. Рост в реальном выражении составил 5,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Индекс-дефлятор ВВП, по отношению к ценам января-июня прошлого года, составил 15,2%.

Валовой внутренний продукт — это рыночная стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг, предназначенных для потребления. Обычно ВВП считают за год, с его помощью оценивают, насколько хорошо или плохо обстоят дела в экономике. https://journal.tinkoff.ru/guide/deflator/

Дефлятор ВВП — это ценовой индекс, который показывает, во сколько раз уровень цен всех произведенных в текущем году товаров и услуг больше уровня цен прошлого или базисного года. При расчете дефлятора учитывают только продукцию, которая произведена в стране, поэтому получается внутренняя инфляция. С помощью индекса потребительских цен экономисты тоже измеряют инфляцию, но при этом сравнивают цены потребительской корзины — учитывают только товары индивидуального назначения. Дефлятор же учитывает только товары и услуги узбекистанских производителей.

Рост ВВП на душу населения в реальном выражении составил 3,3% и увеличился до 10,99 млн сумов или около 995 долларов (за тот же период 2021 года рост достигал 5,2%, а 2020 года было снижение на -0,9%).





За полгода произведено промышленной продукции на 104 трлн сумов, в сфере услуг — 150,7 трлн сумов, в строительстве — 25,8 трлн сумов, в сельском хозяйстве — 76 трлн сумов. Среди отраслей наибольший рост зафиксирован в сфере услуг (7,3%), сфера строительства прибавила 6,2%, промышленность — 5,1%. Самый низкий прирост отмечен в сельском хозяйстве (лесном и рыбном) — 2,7%.

Несмотря на рост экономики и производств, объёмы выработки электроэнергии, необходимой для работы предприятий, не изменились — 34,32 млрд кВт.ч, а добыча газа, который также используется для нужд тепловых электростанций, упала на 0,5% — 26 млрд кубометров, газового конденсата — до 655,4 тысяч тонн (-2,5%). Снизились также объёмы добычи нефти — 383,4 тысячи тонн (-2,2%).

В сфере промышленности произведено почти 2,5 млн тонн угля (+9,1%), 699,2 тысячи тонн щебня (-33,6%), 160,5 тысячи автомобилей (+47,6%), 2166 грузовых автомобилей (+4,5%), 483 автобуса (-2,4%), 73 трактора (-47,8%) и 308,1 тысяч тонн сахара-песка (+10,7%).

Центробанк на последнем заседании в июле пересмотрел макроэкономические прогнозы на 2022 год — рост ВВП страны ожидается на уровне 5−5,5% годовых, тогда как в апреле прогноз был 3,5−4,5%. В апреле Всемирный банк сообщал, что вторжение России в Украину замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6% в 2022 году по сравнению с докризисными оценками в 5,6%. Однако уже в июне улучшил прогноз до 4,3%.