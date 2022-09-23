С 12 сентября в международном терминале аэропорта Ташкента начала работу выбранная на аукционе служба такси компании Bobur Diyor. Автомобили с наклейками Taxi Airport Tashkent теперь стоят у выхода из терминала прилёта. Стоимость посадки начинается от 30 тысяч сумов.

О вреде назойливых нелегальных таксистов говорят давно. Общественность и туристы недовольны навязчивостью и грубым поведением водителей. Извозчики окружают выходящих в город, преграждая путь и иногда нарушая личные границы — прикасаются, могут схватить ручку чемодана. Ещё в 2019 году колумнист Никита Макаренко поднимал на «Газете.uz» проблему «бомбил», которая существует десятилетиями. До последних новшеств в столичном аэропорту ситуация практически не менялась.

Появление в аэропорту Ташкента официального извозчика может стать началом конца работы нелегальных таксистов. Однако за один день и в одиночку вопрос «бомбил» не решить, отмечала глава Uzbekistan Airports Рано Джураева.

15 сентября пресс-служба компании сообщила, что нелегальные таксисты устраивают провокации, а один из водителей ударил охранника за то, что он отказался впустить его на территорию аэропорта. Рано Джураева назвала нелегальное такси угрозой безопасности пассажиров.

Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов отправился в аэропорт и поговорил с таксистами, не являющимися сотрудниками официального перевозчика Taxi Airport Tashkent.





«500 тысяч будет?» — спрашивает таксист у молодого человека из Индии у ближайшей к зоне прилёта парковки.

Иностранец стоит рядом с двумя тележками, на которых громоздятся четыре больших чемодана.

«Ну что, будет? 500 тысяч», — повторяет таксист, пока молодой человека наматывает круги по стоянке.





Автомобили официальной службы такси ожидают прибывших прямо у терминала. В паре десятков шагов установлен забор, за которым встречающие высматривают среди пассажиров своих близких. Среди них привычно стоят и частные извозчики, предлагающие прилетевшим свои услуги. В ответ на молчание и даже прямой отказ некоторые таксисты продолжают идти по пятам.

Водители нелегального такси неохотно идут на контакт. Они отказываются рассказывать о работе и своём отношении к появлению официального перевозчика, а если и начинают беседу, то поглядывают с недоверием и могут внезапно уйти. Они отрицают, что ведут себя нагло и досаждают прибывшим, но, наблюдая за ними, можно заметить, что именно так они себя и ведут.

После беседы с девятью таксистами корреспондент «Газеты.uz» выяснил, что «бомбилы» — не единственная категория извозчиков, охотящихся за прилетевшими в аэропорту.

Первая категория — это таксисты, которые ищут клиентов в зоне ожидания прибывших (на карте — номер 3). Зачастую именно они трогают багаж, хватают за руки и завышают цены.

Спроси у такого водителя, сколько он берёт за поездку по городу, он отвечает: «Цена договорная», «Как в городе». На вопрос о средней стоимости он, пытаясь увильнуть от ответа, говорит: «Сколько Бог даст». Ни один из опрошенных не назвал среднюю стоимость поездки.

Автомобили этих таксистов стоят на двух дальних стоянках — у Таможенного комплекса «Ташкент-Аэро» (7) и на стоянке в зелёной зоне (8).

Вторая категория ловит клиентов у фонтанов перед зоной ожидания (4) либо у парковки близ Таможенного комплекса (7). Это тоже нелегальные таксисты, но они предлагают свои услуги вежливо, цены у них тоже завышены, но уже адекватные.





Один из водителей Ифтихор сказал, что просит на 20−30 тысяч сумов больше, чем предлагает агрегатор Yandex Go. Однако чтобы воспользоваться услугами Ифтихора, не нужно открывать приложение и ждать водителя, поясняет он. Он также погрузит багаж в машину, а по прибытии поможет поднять его на этаж.

Третья категория — таксисты официально зарегистрированных таксопарков. Их машины можно отличить по молочному цвету, «шашке» на крыше и номерному знаку с буквами ТТ. На дверях таких автомобилей обычно наклейка, идентифицирующая компанию.





По словам этих водителей, до появления службы Taxi Airport Tashkent именно их автомобили были припаркованы на ближайшей к терминалу прилёта стоянке (5). Чтобы воспользоваться услугами этих извозчиков, пассажиры должны были обратиться к диспетчеру, который сидел в будке в зоне ожидания.





Теперь машины таксопарков стоят на дублёре у въезда на ближайшую к терминалу прилёта парковку (6). Здесь парковаться могут только таксисты.

Из беседы с таксистами выяснилось, что между тремя категориями водителей есть недопонимание. Водители официальных таксопарков признают, что отдельные извозчики навязывают свои услуги, а также хватают пассажиров за руки, завышают цены и даже обманывают клиентов.

«Пять пальцев суют в рот», — говорят водители таксопарков о завышении цен таксистами «первой категории».

«Если [те водители] просят 100 тысяч, то я могу 40 тысяч попросить. Мне нормально», — рассказал водитель из «второй категории» Ифтихор. Такая конкуренция, по его словам, вызывает недовольство водителей из «первой категории». На фоне их «хамского поведения» Ифтихор даже вступал в драку с несколькими из них.

Ифтихор и другие водители, согласившиеся на беседу, не поощряют такое поведение таксистов и признают, что грубость некоторых извозчиков, обман и нарушение личных границ пассажиров негативно сказываются на имидже Узбекистана.

Ифтихор рассказал, что в своё время много путешествовал по миру, и знает: в других странах такой проблемы нет.

Мужчина добавил, что работает у аэропорта третий год. По его словам, здесь есть пять-шесть всем известных водителей, доставляющих другим таксистам проблемы. С ними, отметил Ифтихор, «не могут справиться даже правоохранительные органы», а в отдельных случаях они «входят в доверие [сотрудников ОВД]»





«Вот я военный в отставке, — продолжил Ифтихор. — Я должен кормить семью. Жизнь тяжёлая. Да, на пассажиров налетают при выходе. Но так поступают не все. Не надо всех в одну кучу „бомбил“ кидать».

Мужчина добавил, что многие водители ведут себя с потенциальными клиентами деликатно.

«Кто „бомбила“? Я что ли?» — возмутился водитель Алишер. Он работает на таксопарк и оказывает услуги по извозу с лицензией, а также платит налоги.

По словам Алишера, в драку с охранником аэропорта, о которой на днях сообщала пресс-служба, вступил извозчик таксопарка. Коллеги Алишера (также из «третьей категории») изложили свою версию произошедшего. Пресс-служба компании, управляющей аэропортами, сообщила, что 12 сентября один из таксистов ударил охранника за то, что он отказался впустить его на территорию аэропорта. А 14 сентября, отметила пресс-служба, нелегальные таксисты перегородили въезд к терминалу машинам Taxi Airport Tashkent, требуя от руководства аэропорта сделать для них бесплатные стоянки.

По версии извозчиков, въезд на стоянку изначально был заблокирован бетонными бордюрами, которые установили сотрудники аэропорта. Охрана обвинила извозчиков, припарковавших автомобили перед въездом на стоянку, в блокировании въезда, хотя сама его заблокировала, рассказали они.





Сотрудники таксопарков отметили, что сейчас они вынуждены парковаться далеко от терминала вылета, так как стоимость часа парковки на ближайших к терминалу стоянках повысилась с 3000 до 10 тысяч сумов. Это может быть неудобно пассажирам, которым дорого пользоваться услугами Taxi Airport Tashkent, считают водители.

Водители таксопарков признали, что предлагаемые ими цены на 20−30 тысяч выше, чем у Yandex Go, однако за эти деньги, по их словам, они предлагают услуги грузчика.





Водители таксопарков работают на разные фирмы. Один из них — Исмоил — сказал, что они сдают таксопаркам ежедневный план, а их маршрут всегда пролегает между аэропортом и местом назначения клиентов, которые оплачивают поездку на договорной основе.

Что предлагают сами водители

Водители таксопарков заявили, что ничего не имеют против Taxi Airport Tashkent. Они просят не называть их «бомбилами», так как они зарегистрированы в официальной компании, платящей налоги. Они предлагают предоставить таким извозчикам льготу на оплату парковки, потому что это в том числе комфорт прибывших в Ташкент, но не желающих пользоваться услугами официального перевозчика аэропорта.





По их словам, несмотря на то, что привокзальная площадь и парковки отныне являются собственностью Ташкентского аэропорта, цена в 10 тысяч сумов в час слишком высокая.

«Пускай за весь день будет 10 или 15 тысяч, а не каждый заезд и не каждый час», — просит Алишер.

Водители «второй категории» утверждают, что находятся в безвыходном положении и у них «тяжёлая жизнь». При этом многие из них не хотят работать с Yandex Go и другими агрегаторами. Они работают без лицензии, но тоже недовольны, когда их называют «бомбилами», считая это слово синонимом бестактного и навязчивого таксиста.