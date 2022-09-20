Государственная дума России 20 сентября приняла пакет поправок о военной службе, сообщило РИА Новости.

В законодательство введены понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».

Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

В частности, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет», — говорится в тексте поправок.

Кроме того, согласно поправкам, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

Поправками также вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен — от 3 до 10 лет, и уголовная ответственность за мародерство — до 15 лет.

После Госдумы поправки рассмотрит Совет федерации, это может произойти уже завтра, 21 сентября, затем документ отправятся на подпись президенту.