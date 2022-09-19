Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник заявил о необходимости упростить систему регистрации туристов в органах внутренних дел, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«В то время как самые развитые страны тоже борются за каждого туриста, мы должны пересмотреть все излишние ограничения», — сказал президент.

Он поручил министрам туризма и культурного наследия, а также внутренних дел проработать замену порядка получения разрешения на временную регистрацию в органах внутренних дел на онлайн-уведомление.

Шавкат Мирзиёев отметил, что если Минтуризма и региональные власти задействуют новые возможности, страна может достичь показателей как минимум 7 миллионов зарубежных и 12 миллионов внутренних туристов в год. При этом есть потенциал для того, чтобы экспорт туризма в следующем году достиг не меньше 2 млрд долларов, сказал он.

Ранее мы писали, что на этом же совещании президент сообщил, что с начала года по сентябрь число зарубежных туристов достигло 3,1 миллиона, а экспорт в отрасли составил 926 млн долларов США. Количество внутренних туристов по сравнению с предыдущим годом выросло в 3,5 раза до 7,5 миллиона.

«Если мы хотим конкурировать в сфере туризма, в первую очередь мы должны уделить отдельное внимание качеству обслуживания в гостиницах», — сказал глава государства.

Он поручил упростить требования к организации гостиниц на основе международных стандартов. Сейчас, к примеру, для организации гостиницы имеется 97 требований, для получения «звёзд» — 138 требований.

Президент также поставил задачу отменить требование получения лицензии для турагентов, заменив её уведомительным порядком.

Шавкат Мирзиёев отметил, что уже три года назад было подписано постановление о внедрении систем duty free и tax free, но они так и не развиваются. Он строго предупредил главу Минтуризма Азиза Абдухакимова, министра финансов Тимура Ишметова и председателя ГНК Шерзода Кудбиева о том, чтобы системы были полностью запущены с 1 января 2023 года.

Ещё одним поручением президента стало внедрение услуги быстрого прохождения погранично-таможенных пунктов и запуск центров туристической информации.