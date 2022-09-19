Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в понедельник подверг критике руководителей ряда регионов за низкие показатели в этой сфере. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев заявил, что в этом году начался период восстановления туризма после пандемии коронавируса. С начала года по сентябрь число зарубежных туристов выросло в 3 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигло 3,1 миллиона, отметил он.

Экспорт в сфере туризма составил 926 млн долларов США (в течение всего 2019 года — 951 млн долларов). Средняя продолжительность пребывания туристов в Узбекистане составила 4−5 дней, средняя сумма, которую они тратили в стране, достигла 305 долларов (в 2019 году — 3 дня и 195 долларов). Количество внутренних туристов по сравнению с предыдущим годом выросло в 3,5 раза до 7,5 миллиона.

Президент отметил, что 30% дохода в отрасли получают люди в качестве зарплаты, и что в промышленности и других сферах этот показатель не превышает 10%, Он добавил, что на каждое новое рабочее место в туризме приходится два дополнительных в смежных сферах и сказал: «Понимающие это хокимы областей, районов и городов работают совместно с предпринимателями, увеличивают количество мест для посещения туристами».

Лидерами по привлечению туристов стали Самаркандская область — 900 тысяч, Ферганская — 850 тысяч и Андижанская — 650 тысяч. Сырдарью посетила 151 тысяча туристов, Навои — 252 тысячи, Джизак — 275 тысяч, что намного ниже их потенциала, отметил президент.

Объём услуг, оказываемых иностранным туристам, очень низок в Кашкадарье, в Шахрисабзском, Яккабагском, Камашинском и Касбинском районах услуги туризма не оказывались вообще, сказал Шавкат Мирзиёев.

Сильно отстают по доходам от туристических услуг иностранным гражданам Джизакская, Навоийская, Наманганская и Сырдарьинская области. Не оказывались туруслуги в Шерабадском, Алтынскайском, Касансайском, Туракурганском, Арнасайском, Карманинском. Ургутском, Гулистанском, Янгиюльском и Хивинском районах, , добавил глава государства.

Он объявил выговор хокиму Кашкадарьи Муротжону Азимову, который возглавляет область меньше года: с ноября 2021-го — в качестве и. о. хокима и с апреля текущего — как хоким.

Шавкат Мирзиёев поручил освободить от должностей хокимов 14 районов назначить им трёхмесячный испытательный срок. Это хокимы перечисленных выше Шахрисабзского, Яккабагского, Камашинского, Касбинского, Касансайского, Туракурганского, Арнасайского, Карманинского, Ургутского, Шерабадского, Алтынсайского, Гулистанского, Янгиюльского и Хивинского районов.

По поручению президента отныне хокимы областей, районов и городов должны раз в неделю встречаться с представителями туроператоров, отелей и мест отдыха. Должна быть создана система решения проблем сферы туризма.