Генеральная ассамблея ООН 16 сентября проголосовала за то, чтобы сделать исключение из правил и разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на 77-й сессии не лично, а с видеообращением. Об этом говорится в заявлении ООН.

Это решение поддержала 101 страна, включая Казахстан. 19 делегацией воздержались, в том числе Китай, Иран и Узбекистан. Против проголосовали семь стран: Россия, Беларусь, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Эритрея и Сирия.





Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан не участвовали в голосовании.

Согласно принятому документу, Украина может представить «заранее записанное заявление президента, которое будет воспроизведено в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений Ассамблеи на ее 77- сессии». В списке выступающих обращение Владимира Зеленского к делегатам запланировано на вторую половину дня в среду 21 сентября.

Делегация Беларуси предложила не ограничивать это исключение только Украиной, но ее поправки не прошли. Их поддержали лишь 23 делегации.

В резолюции, авторами которой выступят десятки стран, подчеркивается, что речь идет только о текущей сессии и исключение не должно быть прецедентом.

Свое решение государства-члены объяснили тем, что Генассамблея таким образом принимает во внимание «обстоятельства, при которых руководители миролюбивых суверенных государств, членов ООН не могут лично участвовать в заседаниях Генеральной Ассамблеи по не зависящим от них причинам вследствие продолжающегося иностранного вторжения, агрессии, военных действий, которые не позволяют им безопасно покинуть свои страны и вернуться в них, или в силу необходимости выполнять свои обязанности и функции в области национальной обороны и безопасности…».

20 сентября в ООН стартуют общие прения 77-й Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня — одно из самых ожидаемых событий года в организации, когда в Нью-Йорк съезжаются главы государств и правительств стран мира. Последние два года из-за пандемии коридоры штаб-квартиры пустовали, а заранее записанные выступления транслировались на больших экранах. В этом году в таком режиме выступит лишь президент Украины.

Министр иностранных дел Владимир Норов возглавит делегацию Узбекистана, которая посетит Нью-Йорк 19−24 сентября, и выступит на общих дебатах сессии ООН.