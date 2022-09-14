На границе Кыргызстана и Таджикистана утром 14 сентября произошла перестрелка. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании инцидента.

По данным погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, конфликт произошёл в местности Булак-Баши Баткенского района. Пограничники Кыргызстана обнаружили пограничный наряд Таджикистана. Военнослужащие соседней страны в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы.

«Игнорируя требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники КР также применили оружие. Началась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. По состоянию на 9:30 перестрелка периодически начинается и прекращается», — сообщает 24.kg со ссылкой на погранслужбу.

Позже кыргызская сторона также сообщила, что таджикская сторона открыла огонь по пограничной заставе «Достук» Баткенского пограничного отряда. Пограничники Кыргызстана открыли ответный огонь. Спустя некоторое время погранслужба Кыргызстана заявила, что в местности Паскы-Арык Баткенского района пограничники Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы «Самаркандек» Баткенского пограничного отряда.

Предположительные участки на границе, где произошла перестрелка. Источник: АКИpress.

Согласно информации таджикской стороны, утром пограничники Баткенского погранотряда четыре раза выстрелили из миномета в сторону пограничного отряда «Исфара», «без каких-либо причин» обстреляли позиции таджикских пограничников. «Кроме того, в эту местность Кыргызской Республикой были переброшены дополнительные военные силы и средства», — сообщили агентству «Ховар» в погранвойсках ГКНБ Таджикистана.

В настоящее время ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон для стабилизации ситуации и установления причин «провокационных действий пограничных войск соседней страны».

По предварительным данным, в результате вооруженного инцидента границе двое военнослужащих Кыргызстана получили ранения. В частности, в результате разрыва мины от миномета один пограничник получил легкое осколочное ранение — осколок прошел по касательной, второй — контузию.

Таджикистан официально не сообщал о пострадавших и погибших, но, по данным издания «Азия-плюс», один таджикский пограничник погиб, пятеро получили ранения и были госпитализированы.

Обстрелы на границе Киргизии и Таджикистана происходят регулярно из-за разногласий в определении территориальных границ. Последнее крупное столкновение на границе произошло в январе.