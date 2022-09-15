Президент России Владимир Путин утром в четверг прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщил пресс-центр саммита.

В аэропорту Самарканда его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.





Ранее в этот же день прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов — в качестве почетного гостя.

В среду в Самарканд прилетели председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин — с государственным визитом, президент Ирана Ибрахим Раиси — с официальным визитом, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.