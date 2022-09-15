Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, находящимся в Самарканде с рабочим визитом для участия в саммите ШОС, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты отметили положительную динамику взаимодействия двух стран. Динамично растут объемы взаимной торговли, которая с начала года увеличилась на 30%.

Реализуются совместные проекты кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта, расширяются межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены.

Особое внимание уделено важности скорейшего начала строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», соглашение о котором было подписано накануне, и Камбаратинской ГЭС-1, которые, как ожидается, будут содействовать развитию всего региона Центральной Азии.

Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих контактов на высшем уровне, а также актуальным вопросам региональной и международной политики.

Напомним, Узбекистан и Кыргызстан ранее подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане» и протокол по взаимопоставкам электроэнергии.