К саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде выпущена книга «Конституции государств-членов ШОС». Она издана под редакцией академика Акмаля Саидова — первого заместителя спикера Законодательной палаты, директора Национального центра по правам человека (НЦПЧ) и главы конституционной комиссии по реформе Конституции Узбекистана.

Сборник конституций, подготовленный НЦПЧ, опубликован издательством «Тасвир» в твёрдом переплете на официальных языках ШОС. Книга содержит конституции Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.

Версия сборника на английском языке.

«Издание даёт возможность ознакомиться со всеми аспектами развития конституционализма на пространстве ШОС», — сообщил первый заместитель директора НЦПЧ доктор юридических наук Мирзатилло Тиллабаев.

При этом в сборнике подчёркивается, что «ШОС — это перспективная площадка для укрепления межцивилизационного диалога и культурно-гуманитарного сотрудничества», отметил он. В четверг в Самарканде между ШОС и Ираном был подписан меморандум об обязательствах для получения статуса нового члена организации.

«В книге отмечается, что конституционное развитие пространства ШОС характеризуется определённой общностью. В частности, динамичным развитием конституций стран-членов организации, закреплением в них таких основ конституционного строя, как народовластие, республиканская форма правления, социальный и светский характер государства, приоритет прав и свобод человека, разделение властей, множественность и равноправие форм собственности, территориальная целостность», — отметил представитель руководства центра.

«В ходе конституционной реформы в Узбекистане большое внимание придается изучению конституционного опыта стран ШОС. Несомненно, данное издание будет весьма кстати для специалистов» — учёных-­исследователей и конститу­ционалистов, специалистов государственных органов, научных и образовательных учреждений, студентов и всех, кто интересуется вопросами развития конс­титуционализма, добавил Мирзатилло Тиллабаев.

Отметим, что Узбекистан стоит на пороге референдума о внесении поправок в Конституцию. Он должен состояться этой осенью.