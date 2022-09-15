Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином.

Глава Беларуси выразил благодарность генсеку ШОС за то, что он позитивно оценивает роль страны в качестве наблюдателя этой организации.

«Мы сотрудничаем с Шанхайской организацией сотрудничества уже 12 лет. Наш шаг по вступлению в Шанхайскую семью в качестве наблюдателя не был спонтанным или случайным. Тогда Шанхайская организация сотрудничества была еще молодой, пыталась встроиться в мировой порядок. Это уже сейчас на [нее] смотрят как на будущее нашей планеты, как очень влиятельный полюс нашей планеты. Тогда было не так, но мы в то время определили, что мы будем развивать наше сотрудничество с Шанхайской организацией. В этом наше и политическое, и экономическое, может быть, и военно-политическое будущее», — заявил Александр Лукашенко.

«Поэтому, работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей Шанхайской семьи. Я знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути, и мы вам за это очень благодарны», — сказал он.

Президент Беларуси также поблагодарил генерального секретаря ШОС лично.

«Вы всегда откликались на наши просьбы, на мои просьбы. И в последних президентских выборах вы принимали участие. Вы могли увидеть Беларусь, оценить ее, и я вам благодарен за те оценки, которые были даны во время последних президентских выборов. Это говорит о том, что и ШОС заинтересована в нашей стране», — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в июле Беларусь подала заявку на полноценное вступление в ШОС. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов тогда сообщил, что члены организации активно изучают заявку страны.