Вечером 14 сентября в Узбекистан с государственным визитом прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В аэропорту Самарканда лидера Китая встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.





Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, здесь были исполнены национальные песни и танцы.





Основные мероприятия визита намечены на 15 сентября. В этот же день состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

16 сентября председатель Китая примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Накануне визита «Газета.uz» публиковала авторскую статью Си Цзиньпина об отношениях двух стран.

До Узбекистана Си Цзиньпин был с кратким государственным визитом в Казахстане.