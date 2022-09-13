Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана предложило отменить количественную норму для беспошлинного ввоза ряда товаров, ввозимых физическими лицами через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска границы.

Речь идёт о столовой посуде, а также товарах, не являющихся бытовой, кухонной и компьютерной техникой (кроме алкогольной продукции, в том числе пива, табачных изделий, духов и туалетной воды и ювелирных изделий).

Предложение обосновывается целями «обеспечения населения в условиях дефицита продовольственных товаров в мире социально значимыми товарами, недопущения роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке и создания условий для граждан страны для ввоза продукцию для личных нужд».

Сейчас на столовую посуду действует ограничение на ввоз одного комплекта в течение полугода, на остальные товары — 2 кг каждого наименования (за исключением неделимого товара), но не более 10 кг общего веса в течение месяца.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства МИВТ отмечает, что сейчас перечисленные товары действуют как количественные, так и стоимостные нормы ввоза.

В связи с наличием количественных ограничений физические лица не могут проходить с такой продукцией через «зелёный» таможенный коридор, а вынуждены проходить через «красный».

«В зарубежных странах нет ограничений на количество товаров, перевозимых через пограничные посты, ограничивается только общая стоимость товаров», — отмечается в документе.

При этом ограничения на ввоз бытовой и компьютерной техники в виде одной единицы в полгода остаются в силе.

Количественное ограничение на беспошлинный ввоз ряда товаров, в том числе холодильников, кондиционеров, стиральных машин, пылесосов и другой бытовой техники, а также компьютерной техники (одна единица в месяц) было введено в июле 2018 года. Уже в октябре того года этот срок был увеличен до шести месяцев. При ввозе всех этих товаров свыше установленной нормы и/или периодичности взимаются таможенные платежи.

С февраля того же года действует ограничение на общую сумму ввозимых через автодорожные (пешеходные) пропуска — 300 долларов США (через железнодорожные и речные пункты — 1000 долларов, международные аэропорты — 2000 долларов).