С 1 июля в Узбекистане вводятся количественные нормы беспошлинного ввоза физическими лицами отдельных товаров через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска государственной границы. Постановление об этом 22 июня издал Кабинет Министров.
Беспошлинно можно ввозить 1 единицу следующих товаров в месяц:
- Холодильник;
- Морозильник;
- Кондиционер;
- Стиральная машина;
- Пылесос;
- Газовая плита;
- Электрическая плита;
- Телевизор;
- Микроволновая печь;
- Духовая печь;
- Электрическая мясорубка;
- Утюг;
- Фен;
- Кухонный комбайн;
- Телефонный аппарат, в том числе наручный;
- Компьютерная техника;
- Принтер и многофункциональное офисное устройство;
- Планшетный компьютер;
- Ноутбук;
- Столовая посуда (комплект).
На ряд других товаров вводятся суточные ограничения: спиртные напитки, включая пиво, — до 2 л, табачные изделия — до 10 пачек, духи и одеколоны — до 3 штук, ювелирные изделия — до 65 г.
При ввозе любого вышеуказанного товара свыше установленных норм и/или периодичности, взимаются таможенные платежи в установленном порядке.