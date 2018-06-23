С 1 июля в Узбекистане вводятся количественные нормы беспошлинного ввоза физическими лицами отдельных товаров через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска государственной границы. Постановление об этом 22 июня издал Кабинет Министров.

Беспошлинно можно ввозить 1 единицу следующих товаров в месяц:

  1. Холодильник;
  2. Морозильник;
  3. Кондиционер;
  4. Стиральная машина;
  5. Пылесос;
  6. Газовая плита;
  7. Электрическая плита;
  8. Телевизор;
  9. Микроволновая печь;
  10. Духовая печь;
  11. Электрическая мясорубка;
  12. Утюг;
  13. Фен;
  14. Кухонный комбайн;
  15. Телефонный аппарат, в том числе наручный;
  16. Компьютерная техника;
  17. Принтер и многофункциональное офисное устройство;
  18. Планшетный компьютер;
  19. Ноутбук;
  20. Столовая посуда (комплект).

На ряд других товаров вводятся суточные ограничения: спиртные напитки, включая пиво, — до 2 л, табачные изделия — до 10 пачек, духи и одеколоны — до 3 штук, ювелирные изделия — до 65 г.

При ввозе любого вышеуказанного товара свыше установленных норм и/или периодичности, взимаются таможенные платежи в установленном порядке.