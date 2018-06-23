С 1 июля в Узбекистане вводятся количественные нормы беспошлинного ввоза физическими лицами отдельных товаров через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска государственной границы. Постановление об этом 22 июня издал Кабинет Министров.

Беспошлинно можно ввозить 1 единицу следующих товаров в месяц:

Холодильник; Морозильник; Кондиционер; Стиральная машина; Пылесос; Газовая плита; Электрическая плита; Телевизор; Микроволновая печь; Духовая печь; Электрическая мясорубка; Утюг; Фен; Кухонный комбайн; Телефонный аппарат, в том числе наручный; Компьютерная техника; Принтер и многофункциональное офисное устройство; Планшетный компьютер; Ноутбук; Столовая посуда (комплект).

На ряд других товаров вводятся суточные ограничения: спиртные напитки, включая пиво, — до 2 л, табачные изделия — до 10 пачек, духи и одеколоны — до 3 штук, ювелирные изделия — до 65 г.

При ввозе любого вышеуказанного товара свыше установленных норм и/или периодичности, взимаются таможенные платежи в установленном порядке.