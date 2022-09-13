Шесть государств, в том числе четыре арабские страны, получат статус партнеров по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Самарканде. Об этом заявил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.

По его оценке, самаркандский саммит станет «прорывным в вопросе расширения числа государств-партнеров ШОС».

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что на саммите в Самарканде ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера по диалогу в ШОС с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Ожидается также одобрение заявок на получение статуса партнеров с Бахрейном и Мальдивами. О шестой стране информации пока нет.