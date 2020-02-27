Общенациональное движение «Юксалиш» задалось вопросом, насколько актуальны поправки к положению о лицензировании негосударственных образовательных услуг, предложенные Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана.

Напомним, документом предлагается внедрить требования к одежде и внешнему виду учеников частных школ, которые прописаны в положении о единой школьной форме в государственных школах. Мальчикам могут запретить татуировки или пирсинг на открытых участках тела, отращивать бороду и волосы длиной более 2−3 см, окрашивать их в яркие цвета. Девочкам — окрашивание волос, макияж, длинные и окрашенные ногти, ношение больше одной серьги в ухе и колец на пальцах.

«Установление жестких требований по внешнему виду учащихся негосударственных образовательных учреждений ограничивает свободу выбора и самовыражения детей, — считают в „Юксалиш“. — Они имеют право одеваться так, как им удобно, конечно, соблюдая этические нормы».

В заявлении организации отмечается: «одежда не должна быть слишком узкой или широкой» — это субъективный критерий. «Длина юбки девочек или штанины брюк мальчиков, количество застегнутых пуговиц, высота подошвы обуви… Вместо того, чтобы вести урок, заинтересовать ученика предметом, педагоги будут ходить с линейками и измерять длину юбок и брюк?» — задаются вопросом в «Юксалиш».

«Лишая детей выбора, возможности самовыражения, можно навредить их психике, пробудить ненависть к системе образования в целом. Насколько оправдано правовое регулирование аспектов внешнего вида учащегося?» — спрашивают авторы заявления.

«На качество образовательных услуг, как правило, влияют такие факторы, как квалификация педагогов и обслуживающего персонала, эффективность образовательных программ, обеспеченность ресурсами и необходимой материально-технической базой. Но как на это может повлиять внешний вид учащегося? Есть ли у разработчиков проекта результаты исследований, факты, подтверждающие необходимость детального прописывания требований к „имиджу“ школьников?» — говорится в заявлении «Юксалиш».

В завершение авторы выражают надежду, что разработчики документа смогут дать «обоснованное разъяснение» по предлагаемым поправкам в законодательство.