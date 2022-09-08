ШОС — это не организация, созданная против Запада, в повестке дня грядущего саммита глав-государств организации в Самарканде нет вопросов, связанных с глобальным геополитическим кризисом. Об этом заявил национальный координатор ШОС Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.

Заявление было сделано в контексте того, что в последние дни в российских СМИ публикуются материалы о том, что ШОС — это ответ Китая и России НАТО. Подобные материалы публиковали, в частности, Lenta.ru и «Комсомольская правда».

Рахматулла Нуримбетов отметил, что в повестке саммита не будет никаких призывов или заявлений по поводу стран, не являющихся членами организации.

«Конечно, лидеры государств могут обменяться мнениями по глобальным и региональным проблемам. Но в проекте резолюции, совместных документах и, самое главное, в Самаркандской декларации, нет и не будет никаких заявлений и призывов по вопросам, преследующим какие-либо геополитические цели», — заверил он.

«В этой организации каждый вопрос и повестка дня формируются на основе консенсуса. Прежде всего, национальные координаторы согласовывают каждый вопрос повестки мероприятия. После этого она рассматривается на уровне министров иностранных дел. Повестка дня Самаркандского саммита была подтверждена министрами иностранных дел ещё 29 июля. И в ней нет речи о глобальных геополитических кризисах», — сказал Рахматулла Нуримбетов.