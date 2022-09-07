Министерство юстиции Узбекистана опубликовало обновлённый проект Предпринимательского кодекса для общественного обсуждения. Полный текст документа доступен на портале СОВАЗ, обсуждение продлится до 13 сентября.

Цель кодекса — регулирование отношений в области предпринимательства. Основные задачи — создание гарантий и условий для свободного участия и заинтересованности физических и юридических лиц в предпринимательской деятельности, защита частной собственности, а также прав и законных интересов предпринимателей.

Документ включает нормы об условиях функционирования субъектов предпринимательства, их взаимодействии с государством, форме и инструментах госрегулирования сферы, приостановке деятельности компаний и их ликвидации, основных направлениях и видах господдержки, формах и способах защиты прав предпринимателей, ответственности за нарушение законодательства и другое.

Главные изменения

Минюст уже выставлял на обсуждение проект Предпринимательского кодекса в мае. В отличие от той версии в нынешнюю внесены некоторые изменения.

В частности, новая версия предлагает разделить предприятия на четыре категории (вместо трёх). Новую классификацию бизнеса по обороту ранее анонсировал президент. На её основе будут применяться особый подход поддержки предпринимателей, вводиться налоговые режимы и льготы.

В зависимости от среднегодовой численности работников и размера среднегодового оборота предприниматели будут подразделяться на следующие категории:

микробизнес (в составе малого бизнеса) — до 3500 БРВ (1,05 млрд сумов) и до 25 человек, ранее предлагалось 18 тысяч БРВ (5,4 млрд сумов) и до 20 человек;

(в составе малого бизнеса) — до 3500 БРВ (1,05 млрд сумов) и до 25 человек, ранее предлагалось 18 тысяч БРВ (5,4 млрд сумов) и до 20 человек; малый бизнес — до 35 тысяч БРВ (10,5 млрд сумов) и до 100 человек, ранее — до 90 тысяч БРВ (27 млрд сумов) и до 100 человек;

— до 35 тысяч БРВ (10,5 млрд сумов) и до 100 человек, ранее — до 90 тысяч БРВ (27 млрд сумов) и до 100 человек; средний бизнес — до 350 тысяч БРВ (105 млрд сумов) и до 250 человек, ранее — до 450 тысяч БРВ (135 млрд) и до 250 человек;

— до 350 тысяч БРВ (105 млрд сумов) и до 250 человек, ранее — до 450 тысяч БРВ (135 млрд) и до 250 человек; крупный бизнес — сверх 350 тысяч БРВ (более 105 млрд сумов), ранее — сверх 450 тысяч БРВ (более 135 млрд сумов).

В кодексе определены границы и формы государственного регулирования бизнеса. В приложениях перечислены 18 видов проверок с уведомлением бизнес-омбудсмана, а также 147 контрольных функций 43 госорганов. В целом число проверок сокращается в два раза.

Кроме того, запрещается создание субъекта предпринимательства или выступление его учредителем (за исключением случаев приобретения до 10% акций АО, которые находятся в публичном обращении), осуществление организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций субъекта предпринимательства (за исключением случаев, когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством) следующим лицам:

руководители и управленческий персонал высшего государственного и представительного органа, органов государственной власти и управления;

руководители и управленческий персонал правоохранительных органов;

военнослужащие по контракту в воинских формированиях, входящих в состав Вооруженных сил Узбекистана;

руководители предприятий и организаций, в которых доля государства 50% и более;

руководители государственных унитарных предприятий и учреждений.

Кодексом предлагается установить 16 основных принципов, регулирующих предпринимательскую деятельность, в том числе свобода предпринимательства, недопущение незаконного вмешательства государства в деятельность предпринимателей, приоритет прав предпринимателей, свобода от коррупции и другие.

Проект определяет порядок наложения санкций на бизнес и введения госсубсидий. Он также предусматривает формирование и раскрытие реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, включающего все требования, а также единого реестра льгот и преференций для бизнеса. При этом планируется запретить устанавливать ответственность по требованиям, не включённым в реестр обязательных требований.

Документ определяет основные понятия в сфере социального предпринимательства, социальное предпринимательство, перечень социально уязвимых слоев населения и механизмы их поддержки, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В предыдущей версии проекта был установлен запрет на вмешательство госорганов в работу сельхозпредприятий, в том числе в выборе агротехнических приёмов ведения этих хозяйств, продукции для выращивания, установление её цены и процесс продажи. В новой версии этот пункт исключён.

Государственным унитарным предприятиям запрещается предоставление прямых налоговых, таможенных и иных видов льгот и преференций, ограничивающих конкуренцию, независимо от сфер и целей учреждения.

Кодекс также предусматривает сокращение базы организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, упразднение организационно-правовой формы «хозяйственное общество».

Кроме того, определены виды деятельности, которыми не могут заниматься индивидуальные предприниматели. В частности, ИП не могут продавать бензин, дизельное топливо конечным потребителям, в том числе через заправки, а также заниматься видами деятельности, которые в соответствии с лицензионными, разрешительными и уведомительными требованиями и условиями могут быть осуществлены только юридическим лицом.

Более того, правоотношения в области концессионной деятельности, заключения, исполнения и прекращения соглашений о разделе продукции, инвестиционных, паевых и венчурных фондов, регулирования рынка капитала, в том числе операций с ценными бумагами, государственно-частного партнерства, специальных экономических зон будут регламентироваться отдельными законами.