Министерство юстиции разработало и разместило для общественного обсуждения проект Предпринимательского кодекса. Внести предложения можно до 14 июня.

Документ представляет собой совокупность 9 действующих законов, 2 новых законопроектов и более 10 подзаконных актов, направленных на регулирование всех процессов от начала осуществления предпринимательской деятельности до её прекращения, сообщила пресс-служба Минюста.

Основываясь на опыте зарубежных стран, предлагается разделить бизнес на малый, средний и крупный.

Кодексом планируется упорядочить организационно-правовые формы субъектов предпринимательства, а также упразднить непопулярную среди предпринимателей форму «хозяйственное товарищество».

Проект документа определяет виды деятельности, которыми не могут заниматься индивидуальные предприниматели, им предлагается предоставить право осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством.

Кроме того, устанавливаются границы и формы государственного регулирования предпринимательства.

В качестве приложения к кодексу утверждаются 146 контрольных функций 43 государственных органов и перечни 18 видов проверок, проводимых в порядке уведомления бизнес-омбудсмана. При этом все незарегистрированные проверки будут проводиться по согласованию с бизнес-омбудсманом.

Правовые санкции в отношении предпринимателя будут применяться только при выявлении нарушений в ходе анализа данных и проверок. При этом:

финансовые санкции сможет налагать только суд (за исключением налоговых и банковских санкций);

(за исключением налоговых и банковских санкций); финансовые санкции применяются только в случаях, когда финансовая санкция применяется к предпринимателю за тот же вид правонарушения, а административная ответственность — к его должностному лицу;

финансовые санкции не будут применяться к субъектам предпринимательства, впервые совершившим правонарушения, при условии выполнения ими предписания об устранении данного правонарушения, а также о возмещении причиненного ущерба.

Проект кодекса предусматривает формирование и раскрытие реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, включающего все требования, и единого реестра льгот для бизнеса. При этом планируется запретить устанавливать ответственность по требованиям, не включённым в реестр обязательных требований.

Кроме того, предлагается запретить вносить изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, которые предусматривают возложение дополнительных обязанностей предпринимателей, в течение одного года после их принятия (за исключением смягчающих норм).

Документом планируется ввести следующий порядок введения государственной субсидии для поддержки предпринимательства:

субсидия вводится по решению президента, а порядок определяется правительством;

основные направления субсидирования будут определяться и распределяться по принципу «единого окна» через Единый интерактивный портал госуслуг.

Согласно рекомендациям Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, а также международными стандартами проектом предлагается внедрение системы женского и молодёжного предпринимательства и их поддержки (на основе отдельных программ).

Планируется ввести понятие социального предпринимательства и социального предприятия. В кодексе приведён перечень социально-уязвимых групп населения, в том числе люди с инвалидностью, и механизмы их поддержки.

Документом также определяется правовой статус, цели и задачи бизнес-инкубаторов.

Предлагается запретить предоставление государственным предприятиям прямых налоговых, таможенных и иных льгот и преференций, ограничивающих конкуренцию.

«Принятие Предпринимательского кодекса послужит консолидации разрозненного законодательства в единый документ, стабилизации законодательства в сфере предпринимательства, уменьшению государственного вмешательства в сферу предпринимательства, а также установлению единого подхода в сфере предпринимательского права», — отмечает Минюст.