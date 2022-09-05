Новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана 47-летняя Элизабет Трасс, с 2021 года работавшая министром иностранных дел королевства, сообщила русская служба BBC.

Формально Лиз Трасс займет пост премьер-министра после назначения королевой, которое ожидается во вторник.

«Для меня большая честь быть избранным лидером Консервативной партии. Спасибо, что доверились мне, чтобы я руководила и служила нашей великой стране. Я предприму решительные действия, чтобы помочь всем нам пережить эти трудные времена, развить нашу экономику и раскрыть потенциал Соединенного Королевства», — написала она на своей Twitter-странице.

В середине августа, по данным одного из опросов, она побеждала соперника по гонке за пост главы Консервативной партии Риши Сунака с разгромным счетом: за нее — 60% опрошенных членов партии, за Сунака — 28%.

Фото: UK Government / Flickr

«После такой яркой первой женщины-премьера в истории Британии, как Маргарет Тэтчер, вполне естественно, что на преемниц или претенденток тоже примеряют ее прозвище „железной леди“. Его примеряли и на типичного партийного функционера Терезу Мэй, бывшую премьером с 2016 по 2019 год. Не подошло. Лиз Трасс больше, чем Мэй, похожа на решительного и идейного лидера-консерватора, каким была Тэтчер, и сама Трасс старается об этом сходстве ненавязчиво напоминать», — пишет BBC.

«В речах и статьях Трасс предстает перед публикой идейным политиком, какого не было у руля Великобритании в последние тридцать лет, как раз со времен Тэтчер — настоящим тори, правым либералом, — отмечает BBC. — Не тем либералом, кого стали так называть в последние десятилетия сначала в США, а потом и в Европе, не левым по сути, а исконным либералом — тем, кто за свободу личности и свободу предпринимательства».

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор, — написала Трасс в своей статье-манифесте в газете Telegraph, — народ хочет свободно вести дела, жить и процветать. Люди не хотят, чтобы правительство пыталось управлять их жизнями или тратить их деньги больше, чем необходимо. Я стояла за базовые принципы консерватизма всю мою карьеру».

Лиз Трасс обещает снизить налоги, а именно отменить введенные или запланированные как раз ее соперником, министром финансов Риши Сунаком повышение налога на здравоохранение и корпоративного налога.

В результате британский бюджет может недосчитаться многих миллиардов запланированных Сунаком сборов.

«Сунак — финансист, и он инстинктивно стремится сохранить бюджет в равновесии. Трасс, правда, по первой профессии тоже бухгалтер (и Оксфорд оба они окончили по одному и тому же курсу), но для нее сейчас важнее принципы, а бюджет, она уверена, справится, надо только отсрочить постковидное возвращение к прежнему лимиту госдолга», — отмечает BBC.

Кроме того, Трасс обещает провести общую ревизию государственных расходов, а также создать инвестиционные зоны с упрощенными правилами и требованиями к фирмам.

Фото: Еlizabeth Truss / Instagram

Перед нападением России на Украину Элизабет Трасс, как и Джо Байден, Энтони Блинкен, Борис Джонсон, грозила РФ последствиями в случае начала войны, она также ездила в Россию говорить с главой МИДа Сергеем Лавровым. После 24 февраля стала говорить, что президента России Владимира Путина надо остановить.

«Если мы не остановим Путина в Украине, под угрозой окажутся другие страны: страны Балтии, Польша, Молдова — и это может закончиться конфликтом с НАТО. Мы этого не хотим. Поэтому так важно сейчас идти на жертвы», — сказала Лиз Трасс в одном из публичных выступлений в апреле.

«Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужны новые подходы к обеспечению безопасности Европы, основанные на способности к сопротивлению, обороне и сдерживании», — продолжила Трасс.

Она обещает, что при ней Великобритания обязательно внесет свой вклад в повышение обороноспособности Европы. Один из пунктов ее программы — увеличение военных ассигнований c нынешних 2,1% до 3% ВВП к 2030 году. Сейчас Британия тратит на военные нужды в пересчете на доллары около 60 млрд, и это больше, чем любая другая страна НАТО, кроме США. Кроме того, Трасс обещает, что Британия примет самое активное участие в послевоенном восстановлении Украины.