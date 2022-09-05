Более 800 рыб были найдены мёртвыми на берегу реки Зерафшан в Карманинском районе Навоийской области. Об этом 4 сентября местные жители сообщили в областное Управление экологии и охраны окружающей среды.

Пресс-служба управления сообщила, что была сформирована рабочая группа из 25 экологов, которая оперативно выехала на место и установила, что всего погибло 829 рыб: 486 карасей, 113 сазанов, 121 сом, 12 туркестанских усачей и 97 самаркандских храмуль.

Для выяснения причин гибели рыбы взяты пробы сточных вод предприятия «Навоиазот» и Навоийской ТЭС, сбрасываемых в реку Зеравшан.

Кроме того, образцы мёртвой рыбы взяты лабораторией анализа продуктов ветеринарии и питания. Государственные инспекторы экологии с использованием резиновых лодок очистили реку от мёртвой рыбы. Ведётся оценка ущерба, нанесённого природе.

Осенью прошлого года сообщалось о многократном превышении допустимых концентраций опасных веществ в отходах, сливаемых в реку из колодца «Навоиазота», которое привело к массовому отравлению рыбы. Предприятие это обвинение отвергло.