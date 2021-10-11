В пресс-службе «Навоиазот» выступили с официальным заявлением по поводу информации о сливе в реку Зарафшан промышленных отходов из колодца предприятия. Ранее в Госкомэкологии сообщали, что многократное превышение допустимых концентраций опасных веществ в сливаемых отходах привело к массовому отравлению рыбы.

По данным компании, из колодца №267 в реку Зарафшан после проведения лабораторных анализов «сбрасываются стоки, отвечающие экологическим требованиям и состоящие в основном из ливневых стоков с производственных площадок, продувок водооборотных циклов и отопительных котлов».

Санитарная лаборатория предприятия регулярно производит отбор проб сточных вод, говорится в заявлении.

Кроме того, после запуска трёх крупных инвестиционных проектов и закрытия старых, опасных с экологической точки зрения производств аммиака, азотной кислоты, а также цехов по производству органического синтеза было достигнуто уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, уточнили в компании.

В пресс-службе также подчеркнули, что динамика качества сточных вод за последние годы носит стабильный характер без существенных изменений.

«Река Зарафшан является приемником сточных вод не только от АО „Навоиазот“, но и от промышленных и других комплексов Навоийского региона, в том числе и рыбных хозяйств», — отмечается в заявлении.

В данное время специалисты предприятия совместно с сотрудниками областного экологического управления проводят контрольный анализ всех сточных вод, резюмировали в «Навоиазот».