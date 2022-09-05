В Аулиекольском районе Костанайской области Казахстана 2 сентября загорелся лесной массив, пожар в регионе тушат третий день. Площадь пожаров к 5 сентября увеличилась до 43 тысяч га при общей площади лесного хозяйства в 107,3 тысячи га, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

В области накануне была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба, заявил акимат региона. Эвакуировано более 1800 человек.

В тушении пожара задействованы 196 единиц техники, 7 воздушных судна, 5 пожарных поезда и 1526 человек личного состава МЧС, МВД, Минобороны и лесных хозяйств. С момента начало тушения пожара проведено 93 сбросов воды с вертолетом.

В субботу был зарегистрирован переход пожара на жилые строения сел Озерное, Лесное, Аманкарагай и территорию Аманкарагайской нефтебазы. В итоге огнем уничтожено и повреждено 108 строений.

Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 10 человек — пять местных жителей, в том числе один ребенок, а также работник лесхоза, сотрудник акимата и трое спасателей, говорится в сообщении МЧС.





Во время разбора завалов 4 сентября в селе Аманкарагай нашли тело 86-летнего пенсионера. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, участковый инспектор оповестил местного жителя о проведении эвакуации, но тот отказался уехать. Тем не менее, Генеральная прокуратура завела уголовные дела по факту гибели людей в пожарах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 сентября прибыл в Костанай и совершил на вертолете облет затронутых лесными пожарами территорий. Ожидается, что он посетит оперативный штаб и ознакомится с мерами по ликвидации пожаров.