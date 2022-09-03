В последнее время в социальных сетях появляются рекламные объявления и публикации, призывающие жителей Узбекистана инвестировать в якобы связанные с российским холдингом USM проекты, а также стать партнером или получить помощь от Алишера Усманова или его благотворительного фонда.

Большая часть объявлений была замечена в социальных сетях Facebook и Instagram.

Как сообщили в холдинге «Газете.uz», такие публикации содержат ссылки на мошеннические ресурсы, которые часто маскируются под сайты компании USM и предлагают пользователям различные формы вложения денежных средств с якобы высокой доходностью.

«Стоит обратить внимание, что ни холдинг USM, ни его акционер Алишер Усманов не запускали инвестиционных проектов для физических лиц и не имеют отношения ни к одному из сайтов, публикаций или рекламных объявлений на эту тематику. Ни холдинг, ни его акционер также не размещают рекламу в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Среди примеров рекламируемых мошеннических проектов: «USM Invest», «инвестиционная академия USM», «инвестиционный фонд USM», «платформа USM», «программа повышения доходов Алишера Усманова» и многие другие «проекты» схожей направленности, которые не имеют никакого отношения к Алишеру Усманову и USM, подчеркнули в холдинге.

«Все подобные проекты, сайты и реклама были созданы злоумышленниками исключительно для обмана пользователей и незаконного получения от них денежных средств. Убедительно просим всех, кто сталкивается с подобными рекламными объявлениями, игнорировать их или подать жалобу на них на тех ресурсах, где они опубликованы», — говорится в заявлении компании.

В USM рекомендовали жертвам мошенников, которые перевели им деньги и не смогли их вернуть, обратиться в правоохранительные органы.





Для рекламы таких мошеннических проектов злоумышленники также имитируют страницу интернет-издания «Газета.uz» — для придания убедительности фейковому контенту.

Напоминаем, «Газета.uz» и компания Afisha Media, владеющая ею, не имеют отношения к подобным фейковым страницам. Если вы видите под нашим логотипом призыв вложить деньги в инвестиционный фонд, проверьте адрес сайта, на котором находитесь. Постоянный и единственный адрес нашего онлайн-издания — gazeta.uz.