Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Узбекистан грант на 7 млн евро для поддержки усилий страны в проведении работ по рекультивации специальных площадок уранового наследия — Чаркесар и Янгиабад. Об этом «Газете.uz» сообщили пресс-служба Госкомэкологии и банка.

Соглашение о реализации грантового проекта 1 сентября в Лондоне подписали председатель Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды Нарзулло Обломурадов и директор Департамента по ядерной безопасности ЕБРР Балтазар Линдауэр.

В 2021 году Госкомэкологии и ЕБРР подписали первое соглашение о гранте по оказанию консультационных услуг в размере 2 млн евро. Грантовый проект с общей суммой 9 млн евро будет финансироваться банком из специального фонда Счета экологической реабилитации для Центральной Азии (СЭР).

В рамках проекта в течение 2022−2025 годов будут выполнены мероприятия по экологической реабилитации и рекультивации специальных площадок.

Специалистами на основе независимой экспертизы и комплексной экологической оценки рисков и местных условий выбраны наиболее безопасные и оптимальные варианты и планы рекультивации территории, строительно-монтажных, изоляционных и защитных работ.

Рекультивацию планируется начать в первом квартале 2023 года (изначально планировалось в третьем квартале 2022 года). Примерно через два года работы будут завершены, сообщили в комитете. Строительные и реабилитационные работы будут проводиться под наблюдением местных и немецких специалистов.

По данным Госкомэкологии, что от реализации проекта местное население существенные выгоды.

«Улучшение санитарно-экологической ситуации в ближайшей перспективе будет способствовать устойчивому развитию территории, привлечению дополнительных инвестиций в сельское хозяйство и другие отрасли, а также развитию туристического и экотуристического потенциала регионов, повышению занятости и доходов местного населения», — говорится в сообщении.

Заброшенный перерабатывающий завод в Янгиабаде. Фото: Пресс-служба ЕБРР.



Янгиабад, расположенный на высоте 1300 метров над уровнем моря в зоне повышенной сейсмоактивности и в 70 км от Ташкента, являлся урановым рудником около 40 лет. Он занимает территорию около 50 квадратных км, где захоронено около 2,6 млн кубометров радиоактивных отходов.

Запланированные рекультивационные работы на участке включают закрытие 4 шахт, демонтаж и снос загрязненных промышленных сооружений и объектов инфраструктуры рудника, а также перенос нескольких отвалов пустой породы и бедных руд, сообщили в ЕБРР. Проект также направлен на поддержку развития туристического сектора экономики Янгиабада.

Село Чаркесар, расположенное в горах в 140 км восточнее столицы, вплоть до 1995 года являлось местом добычи урана и здесь по-прежнему проживают около 3500 жителей. Предусмотренные рекультивационные работы на данной площадке включают закрытие двух шахт, а также реконструкцию двух водоотводных каналов.