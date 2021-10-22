Счет экологической ремедиации для Центральной Азии (СЭР), которым управляет Европейский банк реконструкции и развития, приступает к работе в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЕБРР.

СЭР, созданный в 2015 году по инициативе Европейского Союза (ЕС), занимается проблемами уранового наследия бывшего Светского Союза в Центральной Азии. ЕС является крупнейшим донором СЭР, свои взносы также сделали Бельгия, Литва, Норвегия, Испания, Швейцария и США.

Грант в размере 2 млн евро поможет поддержать деятельность недавно созданной Группы управления проектами (ГУП), которая будет заниматься экологической ремедиацией (восстановлением изначальных показателей почвы, воды или воздуха) бывших площадок по добыче урана на объектах Янгиабад и Чаркесар, расположенных в горах к востоку от Ташкента.

Соглашение о гранте было подписано 22 октября на совместной церемонии, в которой приняли участие директор департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр и заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Исломбек Бокижонов. Церемония подписания состоялась после утверждения обновленного Стратегического мастер-плана (СМП) по решению проблем уранового наследия в Центральной Азии.

В качестве первого шага ГУП может начать работу по подготовке необходимой тендерной документации для работ по ремедиации на двух указанных объектах. Ожидается, что физические работы на местах начнутся в третьем квартале 2022 года и на их завершение уйдет около двух лет.

Объект Янгиабад, расположенный на высоте 1300 м над уровнем моря в районе с высоким сейсмическим риском и примерно, в 70 км от Ташкент, был местом добычи урана в течение почти 40 лет. Он расположен на площади в 50 кв. км и содержит около 2,6 млн кубометра радиоактивных отходов. Планируемые работы по ремедиации на объекте будут включать закрытие четырех шахт, снос загрязненных зданий и бывших перерабатывающих сооружений, перенос нескольких отвалов пустой породы на центральный крытый отвал и другие сопутствующие мероприятия.

Посёлок Чаркесар, расположенный в горах в 140 км к востоку от Ташкента, был местом добычи урана до 1995 года и в нем до сих пор проживает около 3500 жителей. Планируемые работы по ремедиации на данном объекте включают в себя закрытие двух шахт и снос заброшенных зданий.

СМП был одобрен в сентябре 2021 года Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также МАГАТЭ, ЕС, ЕБРР и Российской государственной корпорацией по атомной энергии («Росатом»). Он послужит дорожной картой для координации деятельности по ядерной ремедиации на приоритетных объектах.