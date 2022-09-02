Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Согласно завещанию, его похоронили по мусульманским традициям на следующий день после смерти в его родном городе Самарканде. Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов подготовил фоторепортаж из дома, где вырос первый президент страны, и из школы, где он учился.

Дом-музей Ислама Каримова

Улица Бибихоним, дом 124. Этот дом расположен в 400−500 метрах от площади Регистан. В этих стенах родился и вырос первый президент независимого Узбекистана Ислам Каримов.





Карим Рахимбердиев, живущий по соседству, рассказал «Газете.uz», что в семье Каримовых было восемь детей: дочь и семеро сыновей. До 2009 года здесь проживал Хуршид Каримов, брат первого президента. После его смерти до 2017 года здесь жили дети и внуки брата Ислама Каримова Амануллы.

«Наших граждан, безусловно, интересует двор, в котором родился и из которого ушёл в последний путь Ислам Абдуганиевич. Поэтому после его смерти, с марта 2017 года, здесь был основан дом-музей. Уже пять лет люди приезжают сюда из разных уголков Узбекистана, читают Коран и совершают паломничество. В среднем в день приходят 200−300 человек. В весенние и летние месяцы их количество растёт. Большинство паломников — туристы из соседних стран: Таджикистана, Кыргызстана и других», — сказал Карим Рахимбердиев.





Он добавил, что Фонд Ислама Каримова в качестве небольшого подарка дарит паломникам календарь с изображением первого президента и книги о нём.





Карим Рахимбердиев отметил, что этот дом часто навещает супруга Ислама Абдуганиевича Татьяна Каримова, а также его племянники, внуки и другие родственники.

«Я также родился и вырос в этой махалле. Мы всегда гордились тем, что нашим соседом был президент. Я видел Ислама Абдуганиевича один раз в начале сентября 2010 года, когда он гостил в этом доме. Именно тогда он и его супруга пешком пришли с площади домой. В доме, где он родился и вырос, они ели плов на обед», — сказал Карим Рахимбердиев.





Через шесть месяцев после смерти первого президента Фонд Ислама Каримова назначил отца Карима Рахимбердиева Комил-ака смотрителем дома-музея.

«Мой отец раньше работал председателем махалли. Когда скончался наш первый президент, он омыл его тело, а также участвовал в других траурных мероприятиях. Через полгода ему доверили присмотр за этим домом. Мы тоже время от времени ему помогаем. Сюда также приезжают имамы и заместители имамов из мечетей [Самаркандской] области», — сказал Карим Рахимбердиев





Он отметил, что каждый год в день рождения и смерти Ислама Каримова, а также в Рамазан и Курбан Хаит в этом доме режут барана и раздают пожертвования. Церемонией руководит Татьяна Каримова.





Школа первого президента

В 200−300 метрах от дома, где родился Ислам Каримов, находится общеобразовательная школа №21. Здесь с 1950 по 1955 годы учился будущий президент независимого Узбекистана.





В 2007 году здесь был основан музей истории школы. Помимо экспонатов, связанных с историей учебного заведения, здесь представлены фотографии и документы, относящиеся к периоду обучения Ислама Каримова.





«В нашем музее истории есть журналы времён обучения нашего первого президента, фотографии, где он запечатлён юным, информация об авиамодельном кружке, который он посещал. В частности здесь хранятся оригиналы классных журналов с отметками Ислама Абдуганиевича в 8−9 классах. Если вы заглянете в них, то увидите, что наш первый президент учился на отлично», — сказала директор школы Сабиха Ражабова.

В этом классном журнале Ислам Каримов числится под номером 14.

Она рассказала, что на момент, когда первый президент окончил школу — в 1955 году, — в Самаркандскую область поступила единственная золотая медаль, удостоен которой был Ислам Каримов. В том же году он выиграл олимпиаду среди школьников региона.





Директор добавила, что школу часто посещают местные и иностранные туристы, число которых с каждым годом растёт.