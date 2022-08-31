Президент Шавкат Мирзиёев 31 августа в парке «Новый Узбекистан» выступил с речью на церемонии, посвященной 31-й годовщине Независимости Узбекистана, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В начале выступления глава государства поздравил народ с праздником.

«Пройдут года, века, но День Независимости, восстановивший нашу национальную государственность, самобытность и человеческие права, лежащий в основе всех наших достижений и вех, всегда будет самым большим и дорогим праздником для нас и наших будущих поколений», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что стратегия развития Нового Узбекистана реализуется быстрыми темпами. По его словам, Новый Узбекистан — это государство:

которое предоставляет широкие возможности использования государственных услуг для дальнейшего улучшения жизни каждого гражданина;

где существуют все условия для того, чтобы люди открыто говорили о своих проблемах и вместе работали над их решением;

которое дает возможность обеспечить безусловную справедливость для всех и чьи граждане равны перед законом, независимо от их социального положения;

где созданы необходимые условия для развития предпринимательства.

«Словом, под новым Новым Узбекистаном понимается открытое и справедливое общество, заботящееся о каждом гражданине», — подчеркнул он.





Для достижения этих целей президент определил 5 основных задач в рамках Стратегии развития до 2026 года.

Во-первых, в сфере образования планируется последовательно продолжить создание максимально благоприятных условий, чтобы дети овладели современными знаниями и навыками. Для этого будут коренным образом пересмотрены школьные программы, методика обучения, содержание учебников. Ожидается, что новая система будет внедрена после экспертизы иностранных специалистов.

«В результате выпускник школы Нового Узбекистана станет личностью с широким мировоззрением, креативно мыслящим, способным принимать независимые решения, освоившим современные навыки и информационные технологии. Для этого мы обратим отдельное внимание вопросам строительства школ и обеспечения их квалифицированными педагогами во всех регионах, особенно в сельской местности», — сказал он.

Глава государства также пообещал всесторонне развивать инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями, а также вывести на новый уровень работу по поощрению труда наставников и тренеров.

Во-вторых, без независимой судебной системы невозможно развитие общества. Справедливое решение любого спорного вопроса в Новом Узбекистане должен найти только суд. Любое вмешательство в работу судей будет строго наказываться, для их беспрепятственной работы будут созданы все необходимые условия, отметил президент.

«Как бы ни было трудно, мы продолжим реформы в судебной системе», — заявил глава государства.

В-третьих, за счет развития бизнеса будут созданы дополнительные рабочие места, сократится бедность, повысятся доходы населения, отметил президента. Для этого будут сняты все барьеры для частной собственности и предпринимательства. Государственное управление будет реформировано, а участие государства в экономике резко сократится. Кроме того, будет продолжена налоговая реформа для снижения налоговой нагрузки и упрощения системы. Президент заверил, что будут созданы условия для здоровой конкуренции и не будут предоставляться отдельные льготы.

В-четвертых, будет расширен доступ населения к более качественным и квалифицированным медицинским услугам. Во всех регионах охват экстренной медицинской помощью будет увеличен и приближен к населению, сообщил глава государства.

В-пятых, вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой всегда находится в центре внимания. Объем инвестиций в отрасль будет резко увеличен, анонсировал президент.

«Конечно, естественно, что при реализации столь масштабных задач перед нами будут возникать различные трудности и проблемы. Но наш смелый и стойкий народ, переживший за свою историю немало испытаний и невзгод, способен преодолеть любые трудности. Я твердо верю в это», — заявил Шавкат Мирзиёев.

По его словам, «обновляющаяся Конституция, главным автором и создателем которого является народ, служит в этом прочной правовой основой».

«Мы примем наш основной закон без спешки, глубоко подумав, посоветовавшись с нашим народом, и только на основе всенародного референдума. Я уверен, что Новая Конституция станет поистине народной энциклопедией, поистине народной Конституцией», — сказал он.

В конце своей речи президент выразил «дань уважения нашему трудолюбивому, благородному и толерантному народу, который активно поддерживает наши реформы и всегда бескорыстен в их реализации».