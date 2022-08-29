Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 августа провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале беседы президент Германии поздравил главу государства и народ Узбекистана с 31-й годовщиной независимости страны.

Лидеры с удовлетворением отметили высокий уровень двусторонних отношений.

С начала года взаимный товарооборот вырос на 60%. В стране успешно работают свыше 200 ведущих немецких компаний. В прошлом месяце такие известные предприятия, как Knauf, Papenburg и Falk Porsche запустили свои новые заводы в Узбекистане, отмечается в сообщении.

По итогам очередного заседания узбекско-германского делового совета, прошедшего в июле этого года с участием более 100 представителей бизнеса Германии, начаты подготовка и реализация 24 новых инвестиционных проектов в высокотехнологичных отраслях экономики.

Президенты Узбекистана и Германии поддержали расширение практического взаимодействия, а также продвижение совместных программ и проектов, направленных на углубление долгосрочного партнерства.

Особое внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках развития конструктивного диалога по линии Европейского союза. Отмечена важность продолжения активного сотрудничества в целях содействия обеспечению долгосрочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.