В понедельник Узбекистан в рамках глобального механизма COVAX получил 201,6 тысячи доз педиатрической вакцины Pfizer против COVID-19. Об этом сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Вакцина была безвозмездно предоставлена Европейским союзом и правительством Швеции в целях поддержки усилий Министерства здравоохранения Узбекистана по охвату вакцинацией детей в возрасте 5−11 лет и предотвращению распространения новых штаммов COVID-19 в стране.





«В Узбекистане утверждена добровольная иммунизация детей 5−11 лет вакцинами Pfizer против коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями международных и национальных экспертов и на основании обращений населения. Полученные сегодня 201600 доз детской вакцины будут способствовать защите детей от COVID-19», — сказал начальник Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

«Учитывая эпидемическую ситуацию с появлением новых вариантов COVID-19 и особенности его течения у детей, во всём мире вакцинация детей от этой инфекции в настоящее время считается целесообразной и крайне важной для сдерживания пандемии. Вакцинация детей от коронавирусной инфекции уже активно внедряется в Китае, США, Канаде, Израиле, ряде стран Европы и странах Латинской Америки», — отмечается в сообщении.





Содействие в доставке препарата, как и предыдущих партий вакцин в рамках COVAX, оказал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). На сегодняшний день через COVAX Узбекистан получил в общей сложности 21,2 миллиона доз вакцин против COVID-19. Из них AstraZeneca — 2,15 миллиона, Moderna — 10,68 миллиона, Pfizer — 6,62 миллиона и Sinovac — 1,77 миллиона.