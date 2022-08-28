Государственный центр тестирования (ГЦТ) 27 августа вечером объявил результаты конкурса по вступительным испытаниям в высшие образовательные учреждения по направлению бакалавриата на 2022/2023 учебный год.

Результаты можно узнать шестью способами:

через сайт my.dtm.uz путем ввода серии и номера паспорта абитуриента и личного идентификационного кода (ПИНФЛ);

через сайт mandat.dtm.uz, введя ID-код абитуриента в разделе «Бакалавр-2022»;

при отправке ID-кода на номер 5100 абитуриент получает SMS-уведомление о результатах конкурса (услуга платная).

через Telegram-боты ГЦТ (путем отправки ID-кода абитуриента): @e_dtm_mandatbot, @e_dtm_mandat1bot, @e_dtm_mandat2bot, @e_dtm_mandat3bot, @e_dtm_mandat4bot;

через сканирование QR-кода (ссылка для просмотра результата) в нижней части карты пропуска абитуриента;

результаты тестирования также предоставляется в высших учебных заведениях.

Сайт ГЦТ и Telegram-боты работают медленно из-за большого наплыва пользователей

Как мы сообщали ранее, в 2022 году тестовые экзамены в вузы сдали свыше 1 миллиона абитуриентов, из них 550 тысяч (51,2%) не смогли набрать проходные 56,7 балла. Это намного хуже показателя прошлого года. Наихудший результат зафиксирован в Ташкентской области (55,9%). С чем это может быть связано.