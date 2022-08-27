Заместитель руководителя Администрации президента Комил Алламжонов заявил, что проблема «No Photo No Video» давно должна была исчезнуть из общественной жизни Узбекистана, но продолжает регулярно всплывать. Он написал об этом в ответ на публикацию журналиста BBC Аваза Тахирова о том, как ему запретили фотографировать на площади Мустакиллик (Независимости) в центре Ташкента и в парке «Новый Узбекистан».

Сообщая о том, как ему запретили производить съёмку в парке «Янги Узбекистон», несмотря на то, что в парке нет никаких табличек с запретом на это, журналист написал, что у него потребовали письменное разрешение. На площади Независимости, где журналист намеревался сделать материал ко Дню независимости, туристы могли свободно фотографировать, но ему это не позволили сделать.

«Если ты турист, можно всё. Если же ты корреспондент, имеющий аккредитацию, то „Вали отсюда“. Можно только догадываться, какова ситуация со свободами простых граждан», — написал Аваз Тахиров. Он задался вопросом, какой толк от документа об аккредитации: «Может, это просто бумажка?»

Комил Алламжонов в своём посте напомнил, что документа, регламентирующего запрет на съёмку не существует. «Поэтому все самовольные запреты на местах, которые противоречат политике открытости страны, вредят обществу»

«Если нет решения Кабинета министров по запрету съёмки, то стоит всем ведомствам проводить инструктаж среди личного состава, что нужно делать в таких случаях», — отметил он.

«Во всём мире если не запрещено, то разрешено по умолчанию. Есть перечень объектов, запрещённых для фотографирования законом. Для всего остального — полная свобода для фотографов — как для туристов, так и для граждан Узбекистана», — заявил замглавы Администрации президента.

«Газета.uz» много раз писала о бессмысленности запрета на фотографирование, с которым продолжают сталкиваться жители Узбекистана. С 2018 года в стране официально разрешена свободная съёмка в общественных местах (формально — для туристов), в том числе на Ташкентской телебашне и в метро. Однако сотрудники правоохранительных органов и охранники разных заведений и строительных объектов по-прежнему запрещают это делать.

Происходит это не только в Ташкенте, но и в регионах. Например, в Нукусе много лет запрещают фотографировать здание Жокаргы Кенеса (журналисты «Газеты.uz» лично не раз сталкивались с этим запретом).

Официально запрещено снимать в аэропорту и на борту самолётов Uzbekistan Airways. При этом с января в стране узаконен авиаспоттинг.