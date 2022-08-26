Во Вьетнаме на чемпионате Азии по таэквондо WT среди кадетов и молодёжи команда Узбекистана завоевала 6 медалей, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В кадетской категории узбекистанцы удостоились 3 золотых, 1 серебряной и 2 бронзовых медалей и обновили лучший результат в своей истории.

Победители и призёры

Золото:

-37 кг: Валерия Хегай

-45 кг: Бехруз Салимов

+65 кг: Джавохир Хидоятов

Серебро:

-65 кг: Ахаджон Мухтаров

Бронза:

-44 кг: Мубина Бабасаидова

-55 кг: Аминахон Камалова

Фото:











