Во Вьетнаме на чемпионате Азии по таэквондо WT среди кадетов и молодёжи команда Узбекистана завоевала 6 медалей, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В кадетской категории узбекистанцы удостоились 3 золотых, 1 серебряной и 2 бронзовых медалей и обновили лучший результат в своей истории.
Победители и призёры
Золото:
-37 кг: Валерия Хегай
-45 кг: Бехруз Салимов
+65 кг: Джавохир Хидоятов
Серебро:
-65 кг: Ахаджон Мухтаров
Бронза:
-44 кг: Мубина Бабасаидова
-55 кг: Аминахон Камалова