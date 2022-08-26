В Ферганской области в ходе оперативного мероприятия задержан Н. Х., который, представившись сотрудником ГУВД Ташкента, обещал гражданину М. помочь освободить его жену, чьё дело рассматривалось судебными органами. За это он потребовал от мужа женщины 1500 долларов, сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Он успел получить 1000 долларов, а задержали его в момент получения остальных 500.

Кроме того, Н. Х. обещал помочь в получении кредита на льготных условиях гражданину Н. К., сказав, что работает в филиале банка в Ташкенте. За свою «помощь» он получил 4,9 млн сумов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.