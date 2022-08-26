Визит президента Сирии Башара Асада на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде не обсуждался и не поднимался. Об этом заявил журналистам национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов на брифинге 26 августа.

Вопрос о возможном визите Башара Асада на саммит организации, который пройдет 15−16 сентября, был поднят в связи с сообщением иранского агентства Tasnim. Ссылаясь на свои источники, оно информировало, что президент России Владимир Путин предложил Башару Асаду принять участие в самаркандской встрече главы стран ШОС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале августа заявил, что намерен принять участие в предстоящей в сентябре встрече лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане по приглашению Владимира Путина, писало агентство Anadolu.

По данным Tasnim, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек должен был отправиться в составе делегации в Сирию для переговоров с Башаром Асадом. Во время встречи планировалось обсудить восстановление отношений, совместную борьбу с терроризмом на севере Сирии и возвращение беженцев.

«Если эта встреча „будет положительной“, то президенты Турции и Сирии могут встретиться в рамках заседания ШОС», — предположило агентство.