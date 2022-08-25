Соглашение о начале реализации нового агропроекта 23 августа подписали представители Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Корпорации корейского сельского сообщества (KRC) и Корейского агентства по образованию, продвижению и информационной службе в области продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (EPIS). Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Проект «Внедрение современных корейских технологий для круглогодичного выращивания клубники» стоимостью 3,7 млн долларов будет реализован за счёт грантовых средств правительства Республики Корея, предоставляемых по линии официальной помощи развитию (ODA) до декабря 2026 года.

В Юкоричирчикском районе на территории Ташкентского областного Центра агроуслуг (AKIS) при Минсельхозе будет построена современная теплица для выращивания клубники, работающая на солнечных батареях.

Кроме того, корейские специалисты построят и оборудуют рассадную теплицу и in vitro лабораторию для производства высококачественных саженцев клубники.





В ходе проекта будут организованы ежегодные взаимные визиты специалистов в области выращивания клубники для обмена опытом и повышения квалификации.

В рамках проекта также будет оказана помощь в брендировании и маркетинговом продвижении узбекской клубничной продукции на внутреннем и внешних рынках.