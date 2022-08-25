В Yandex Go в Узбекистане заработала технология автоматического мониторинга скорости движения машин во время заказов сервиса, сообщили «Газете.uz» в компании.
«Это собственная разработка компании. Мониторинг будет действовать во всех семи городах, где представлен сервис», — пояснили представители сервиса.
Когда водитель выполняет заказ, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и определяет скорость движения. Эта скорость сравнивается с максимально разрешенной на этом участке по данным навигатора, который используется для построения маршрутов.
«Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение. Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие отклонения. После нескольких предупреждений алгоритм временно ограничивает доступ водителя к заказам сервиса», — говорится в сообщении.
«Уже после второго превышения последует ограничение на сутки. При дальнейших нарушениях срок увеличивается», — уточнили «Газете.uz» в компании.
«Мы уделяем большое внимание безопасности в городах Узбекистана. Новая технология поможет водителям следить за скоростным режимом и снизить риск дорожных происшествий. В других странах мы видим, что более 70% водителей, которые ранее превышали скорость, после второго уведомления в системе прекращают это делать», — поделился исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.
Юлдаш Расулов
Водители Яndex go, в последнее время очень часто стали, принимать заказ и по прибытию делать отказ, так как оплату за поездку по карте у них показывает. Это не правильно со стороны водителей, если у них проблемы с выводом средств на карту, то это не проблемы потребителя то есть клиента, так как клиент всегда прав.
Александр Шабанов
Очень хорошо. Я наблюдаю высокую толерантность к нарушению ПДД и небезопасному вождению. Большое количество водителей совершают резкие манёвры и превышают скорость везде где это возможно. А пользователи иногда одобряют это. “Тебя быстро довезли, а Ты ещё жалуешься!“
Alexey
Урра, уже хоть что-то. А то ведь садишься в такси — как на аттракцион “американские горки“. Пора-пора с этим решительно бороться!