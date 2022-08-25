В Yandex Go в Узбекистане заработала технология автоматического мониторинга скорости движения машин во время заказов сервиса, сообщили «Газете.uz» в компании.

«Это собственная разработка компании. Мониторинг будет действовать во всех семи городах, где представлен сервис», — пояснили представители сервиса.

Когда водитель выполняет заказ, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и определяет скорость движения. Эта скорость сравнивается с максимально разрешенной на этом участке по данным навигатора, который используется для построения маршрутов.

«Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение. Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие отклонения. После нескольких предупреждений алгоритм временно ограничивает доступ водителя к заказам сервиса», — говорится в сообщении.

«Уже после второго превышения последует ограничение на сутки. При дальнейших нарушениях срок увеличивается», — уточнили «Газете.uz» в компании.

«Мы уделяем большое внимание безопасности в городах Узбекистана. Новая технология поможет водителям следить за скоростным режимом и снизить риск дорожных происшествий. В других странах мы видим, что более 70% водителей, которые ранее превышали скорость, после второго уведомления в системе прекращают это делать», — поделился исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.