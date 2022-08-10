Тридцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоялось 10 августа. На нем обсуждалось внесенное президентом Узбекистана представление о досрочном прекращении полномочий председателя Верховного суда Козимджана Камилова, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Отмечалось, что Козимджан Камилов просил освободить его от занимаемой должности по собственному желанию по состоянию здоровья. Сенат принял постановление об освобождении его от должности председателя Верховного суда.

На заседании также обсуждалась кандидатура на должность председателя Верховного суда. По завершении обсуждения сенаторы избрали на этот пост Бахтиёра Джахангировича Исламова, долгие годы работавшего на руководящих должностях в судебной системе и административных органах.

После этого был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав Конституционного суда. Сенаторы одобрили представленные президентом кандидатуры. При этом установлено, что вновь избранный состав приступит к работе после завершения деятельности действующего состава Конституционного суда.

На этом тридцатое пленарное заседание Сената завершилось.