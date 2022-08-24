24 августа около 17:00 на Ташкентской кольцевой автодороге в Юнусабадском районе произошло ДТП с участием автобуса SAZ LE60 маршрута №5, микровэна Damas и автомобиля Matiz.





По данным ГУВД столицы, в результате аварии телесные повреждения получили два пассажира автобуса, а также водитель Matiz и пассажир Damas, они госпитализированы. УБДД ГУВД начало доследственную проверку.





Управление транспорта Ташкента уточнило, что автобус относится к 8-му автопарку, а водитель имеет стаж с 2008 года. Согласно сообщению, столкновение произошло из-за того, что водитель Matiz резко остановился, чтобы посадить пассажира. Затем в заднюю часть автобуса врезался Damas.