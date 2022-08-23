В Узбекистане будет внедрены особые подходы для бизнеса исходя из условий районов и городов. Об этом на встрече с предпринимателями 22 августа сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, бизнес нуждается в инфраструктуре и гарантированном рынке. В этом плане, например, возможности в Ташкентской области и отдаленных районах совершенно разные.

С 2023 года все районы и города будут разделены на 5 категорий по своим условиям. В них будут определены специальные режимы налогообложения, субсидирования, компенсации процентов по кредиту, предоставления поручительства, подключения к инфраструктуре, сообщил глава государства в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Кроме того, в областях будут созданы технопарки на 100 предпринимателей каждый по примеру «Технопарка» в Ташкенте, который на сегодняшний день производит продукцию на 300 млн долларов с экспортом на 120 млн долларов. Государство проведёт инфраструктуру к объектам и предоставит бизнесу готовые производственные здания. Для управления технопарками будут привлекаться квалифицированные зарубежные компании, а также планируется создать центры инноваций и инженерии и лаборатории.

С 1 октября 2021 года государство начало обеспечивать необходимыми внешними инженерно-коммуникационными сетями для проектов инвесторов стоимостью более 200 млрд сумов. Президент выступил с предложением компенсировать расходы предпринимателей на инфраструктуру.

«Если предпринимателе буду тратить свои средства на инфраструктуру для своего бизнеса, то эта сумма будет возвращаться им из их налогооблагаемой базы. Это будет справедливо, предприятие будет работать, будет выгода, будут работать люди, будет производиться продукция, снизится себестоимость, будет экспорт, и мы выйдем на [зарубежные рынки]. Государство и предприниматели должны научиться так открыто работать», — заявил президент.

Президент сообщал, что государство будет полностью отвечать за электроснабжение, природный газ, водоснабжение и дорожную инфраструктуру для проектов на сумму 200 миллиардов сумов. До этого данная льгота распространялась только на проекты иностранных инвесторов на сумму более 50 млн долларов.