Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 августа подписал постановление «О мерах по обеспечению инвестиционных проектов внешней инфраструктурой».

Согласно документу, с 1 октября 2021 года за счет средств госбюджета обеспечат необходимыми внешними инженерно-коммуникационными сетями проекты инвесторов стоимостью более 200 млрд сумов, включенных в инвестиционные программы. При этом доля их собственных средств должна составлять не менее 25%.

Кроме того, будет установлен порядок, в соответствии с которым в рамках инвестиционных проектов стоимостью более 200 миллиардов сумов:

средства бюджетной ссуды на работы по строительству, реконструкции и ремонту сетей электрической энергии выделяются АО «Региональные электрические сети» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана»;

на работы по строительству, реконструкции и ремонту сетей природного газа — АО «Узтрансгаз» и АО «Худудгазтаъминот».

Работы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог проводятся за счет фондов по развитию автомобильных дорог при Министерстве финансов Республики Каракалпакстан и главных управлениях финансов областей и города Ташкента.

На встрече с предпринимателями 20 августа президент отмечал, что около 3000 предпринимателей в своих обращениях подняли проблемы с инфраструктурой. Например, в Сырдарье предприятие «Гулистон голд ярн» долгое время не может подключиться к электросети, хотя производственное оборудование и трансформатор привезли за свой счет. С небольшой помощью компания готова создать 600 новых постоянных рабочих мест.

Глава государства сообщил, что государство будет полностью отвечать за электроснабжение, природный газ, водоснабжение и дорожную инфраструктуру для проектов на сумму 200 миллиардов сумов. До этого эта льгота распространялась только на проекты иностранных инвесторов на сумму более 50 млн долларов.

Кроме того, в ближайшие два года по всей стране будет создано дополнительно 200 промышленных зон. В каждом из них будет не менее 15 предприятий, а обеспечение внешними коммуникациями будет полностью находиться в сфере ответственности государства. На эти цели в следующем году из бюджета будет выделено 2 трлн сумов.