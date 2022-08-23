В социальных сетях в комментариях к новостям о закрытии дома «Мехрибонлик» №21 в Ташкенте пользователи поделились опасениями, что территория будет отдана под застройку, сообщил сайт Mehribonlik.uz, сопровождаемый Национальной гвардией Узбекистана.

В пресс-службе организации заверили, что «подобного рода опасения безосновательны, а предположения о строительстве на месте детских домов коммерческих объектов в корне неверны».

«Здание и территория Дома „Мехрибонлик“ №21 остаются на балансе Министерства народного образования Республики Узбекистан. Здесь тоже будет детское учреждение, а его тип и статус сейчас определяется министерством народного образования. Какое именно — будет известно в скором времени», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что все ранее закрытые учебно-воспитательные учреждения остаются на балансе МНО Узбекистана и используются (будут использованы) исключительно в интересах детей.

Так, ранее в республике закрылись 13 домов «Мехрибонлик», 4 детских городка и 2 детских дома («Дома малютки»).

В Коканде в здании бывшего дома «Мехрибонлик» №12 размещена специализированная школа-интернат для незрячих детей, в Маргилане на месте дома «Мехрибонлик» №1 открылась школа-интернат для слабослышащих и глухих детей. Применение еще четырёх домов «Мехрибонлик», а также в детского городка в Андижанской области сейчас решается.

В 2 из 4 закрывшихся детских городков также будут специализированные школы-интернаты. А в детском городке в Навоийской области будет открыт филиал Президентской школы.

Здания, в которых ранее находились детские дома («Дома малютки»), также переданы для нужд детей: в Гулистане на его месте открылся медицинский реабилитационный центр для детей с ограниченными физическими возможностями, в Фергане — Детский лечебно-реабилитационный центр, сообщили в Национальной гвардии.